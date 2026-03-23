大谷は1インチ身長が高く

米大リーグ（MLB）の公式サイトで、身長が昨年から変化している選手が複数発見されて話題になっている。ドジャース・大谷翔平投手の身長も昨季から1インチ（約2.5センチ）身長が高くなっていたが、米国のスポーツビジネス関係者がこの背景を指摘した。

大谷は昨季、公式プロフィールの身長欄が6フィート3インチ（約192センチ）だったが、今季は6フィート4インチ（約195センチ）に。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xが投稿するなど、メディアやファンの間でも「身長が伸びたのか？」と話題になった。

実は他にも身長が昨季とは変化している選手がおり、レイズのギャビン・ラックス内野手は昨年は6フィート2インチ（約188センチ）、今年は5フィート11インチ（約180.3センチ）と約8センチもの変化が生まれた。この状況について米国のスポーツビジネス起業家で、投資家でもあるジョー・ポンプリアーノ氏がXで指摘。「今年は身長の変更が多く見られることになるだろう。というのも、ABSの導入により、MLBは現在、各選手の身長をミリ単位で測定しているからだ」というものだ。

メジャーでは今季からストライク・ボールの自動判定システム（ABS）が導入される。“ロボット審判”と呼ばれるものだ。ポンプリアーノ氏は「測定の手順は非常に厳格だ。靴も帽子も着用せず、膝を露出し、背中を壁につけた状態で行う。さらに、一日の中で身長がわずかに縮む可能性を考慮して、MLBは各チームに対し、指定された日に現地時間の午前10時から正午の間に測定を行うことまで義務付けている」と、変化が生まれている理由を伝えていた。



（THE ANSWER編集部）