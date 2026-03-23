【Warwick Custtom Shop Streamer XL】（東京都 ベースなのにエフェクター好き 58歳）

1706でスペクターNS4の抱き心地の良さにつき投稿させていただいた者です。あの後、反響ありましたよね？分かってくれる人が他にもいて良かったです。

さて、NS4を18年程使っていたある日、ふらっと入ったベースショップで目にしたのが、中古のWarwickのStreamer。そう、NS4の角ばった、抱き心地がイマイチなやつです。ただ、指板にLEDが入っていて、光るんです。これは買うしかないと。

それなりの値段なので、その場では買いませんでした。中古も買ったことがなかったので。で、ショップのホームページを見ると、なんと、そのショップは毎年のようにLED付きのWarwickを発注しているらしく、10本くらいは新品が掲載されていました。全部Custom Shopのものです。そこで見つけたのがこの子。あと半年で50になるから、自分へのご褒美として買おうと思い、毎日のようにホームページで売り切れていないことを確認するようになっていました。まもなくして夏のボーナスが入ると、その直後の週末にはショップに行き、試奏もそこそこに、無事迎え入れることが出来ました。

ウエンジの指板は触ると、何故かいつも少し冷たく、独特な感じ。よく滑ります。ギターとベースの違いすら分からない妻も、いい音だと分かるくらいです。ただ、やはり角ばっていて、抱き心地はイマイチです。

アクティブで、面倒なバッテリー交換が必要になるところですが、なんと、USB充電出来るんです！ある日、LEDがあまり光らなくなり、故障か？と少し焦りましたが、バッテリー切れだと気づきました。でもUSB充電しても復活しない。一度も開けたことなかったバッテリーケースを開けてみると、そこには電池が入っていました。それを交換すると、かつてない程の輝きになりました。ライトサーバーにはちょっと負けてるかもしれませんが。

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「抱き心地」だなんて単語が出てくると下ネタか？と突っ込まれそうだけれど、実際の写真もエロかった。「LEDが光る」だなんて、当時の中2心を刺激する最高にクールなご褒美ですが、真っ暗にして確かめたくなるその衝動は、やっぱエロな世界なのかもしれん。蓄光を塗りまくったプラモデルを夜中布団にくるまって眺めていた中2の私を思い出しました。しかし気付けばギターやベースもUSB充電ができる時代だなんて。凄え。9V 006Pを交換しなくちゃいけない時代も過去のものになるんですね（遠い目）。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

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