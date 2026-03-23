愛犬との散歩中、落としてしまった片方の手袋を『探してくれる？』とお願いした飼い主さん。すると来た道を戻り始め、まさかの行動に…？大絶賛のコメントが相次いだ投稿は56万回再生を突破。「言葉分かってる…」「すごい警察犬だ！」「賢すぎます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中、手袋を片方落としてしまった女性→犬に探してもらった結果…称賛が相次いだ『結末』】

落とした手袋を『探してくれる？』とワンコにお願い！

TikTokアカウント「shibainu.saku」の投稿者さんは、北海道札幌市で柴犬の「朔（サク）」くんと暮らしています。

いつものように朔くんと散歩をしていましたが、途中で片方の手袋を落としてしまったことに気付いた投稿者さん。この日はまだ雪の残る寒い時期、手袋がないと手が冷たい…。朔くんにもう片方の手袋の匂いを嗅がせて『探してくれる？』とお願いしてみたといいます。

すると地面の匂いを嗅ぎながら、今来た道を戻っていく朔くん。いつもは違う道を行くはずなのに『来た道を帰ると手袋見つかるかも？』と話した言葉を理解しているような行動には驚きしかありません…！

匂いを頼りに捜索！すると…？

辺りを見渡しながらお鼻をクンクンさせたり、地面の匂いを右に左にと入念に確認したり…。いつもの散歩とは明らかに歩き方も異なり、匂いを頼りに手袋を探していることは明白です。

しかしこの日は風が強かったこともあり、捜索は難航…。朔くんの気持ちだけ受け取って『あきらめるかぁ』思わずそう呟いた投稿者さんでしたが、後ろを歩いていた朔くんが急に前に出てきたのだとか。

何かを確認するように慎重に歩いていたと思ったら、ついに手袋発見！歓喜に沸く投稿者さんですが、当の朔くんはいたって冷静。「さ、帰ろうか」とばかりに散歩を再開。そんな塩対応も柴犬さんらしくてグッときますね…！

ご褒美は大好きなおやつ♡

お家に帰り改めて『ありがとう！スゴイね』と感謝の気持ちを伝えた投稿者さん。先ほどはクールな朔くんでしたが、褒められて嬉しさが込み上げたのでしょう、ニンマリと可愛い笑顔を見せたといいます。

ご褒美におやつを貰いさらにご満悦の朔くん。実は落とし物を見つけたのは今回が2回目なんだとか。名探偵朔くんの活躍に今後も期待してしまいますね♪

この投稿に驚いた人は多いようで「警察犬だ！！」「わんこってスゴイなぁ」「おやつ大盛りでお願いします」といった絶賛のコメントが相次いで寄せられています。

朔くんの魅力をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「shibainu.saku」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.saku」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております