JR東海の無料Wi-Fi、一部の駅が3月31日にサービス終了へ。対象の駅とサービス継続の駅は？

JR東海は2026年3月12日、公衆無線LAN無料サービス（無料Wi-Fiサービス）について、提供内容の変更を発表。

26年3月31日をもって、在来線の一部の駅でサービスが終了します。

変わらず利用できる駅・場所も

無料Wi-Fiサービスが終了となる駅は以下の通りです。

東海道本線：三島、沼津、富士、清水、静岡、掛川、愛野、浜松、豊橋、岡崎、刈谷、岐阜

御殿場線：御殿場

身延線：富士宮

中央本線：金山、高蔵寺、中津川、南木曽、上松、木曽福島、奈良井

高山本線：下呂、飛騨古川

紀勢本線：津

参宮線：伊勢市

なお、三島、静岡、掛川、浜松、豊橋は、新幹線改札口やコンコース待合室付近に設置されているアクセスポイント周辺で、3月31日以降も無料Wi-Fiサービスを利用できます。

また、東海道新幹線17駅（東京から新大阪）、在来線2駅（名古屋・高山）、東海道新幹線・特急「ひだ」「南紀」の車内では、引き続き無料Wi-Fiサービスの利用が可能。

作業状況により、一部の駅でサービス終了日が変更になる場合があります。

（東京バーゲンマニア編集部）