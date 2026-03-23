過去10年の傾向から5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬を導き出す「G1データ王」。春の芝スプリント頂上決戦「第56回高松宮記念」を分析する。連覇が懸かるサトノレーヴ、昨年スプリンターズS覇者ウインカーネリアンといった実績馬に加え、伏兵陣も多彩な顔触れ。波乱含みの様相でデータ班の結論は？

【ステップ】

前哨戦としては、やはりシルクロードS組が強い。【5・2・0・25】で勝率15・6％、連対率21・8％。勝利数で続くのが【3・0・1・5】の香港スプリント組。レベルで言えば断然こちら。ウインカーネリアン、サトノレーヴが該当する。阪神C組は【0・2・1・7】、阪急杯組は【1・2・2・31】とまずまず。オーシャンS組は【1・0・5・50】と苦戦している。シルクロードS組を20点、香港スプリント組を15点、阪神Cと阪急杯組を10点、他5点とした。

【前走着順】

前走1着馬が【2・7・2・27】で連対率（23・6％）はトップ。2着馬が【3・1・1・22】、意外に好成績が4着馬で【1・0・1・5】となっている。ここはオーシャンSのママコチャが該当。2桁着順は狙いづらい。前走1着馬20点、2＆4着馬15点、3＆5着馬10点、6着以下は5点にとどめた。

【人気】

1番人気Vは16年ビッグアーサーだけ。逆に2番人気が3勝しているあたり追われる立場より、追う立場の有利さを感じる。当日の人気は不明だが、データ的に前走の人気も重要。前走1番人気は【2・6・3・16】で連対率29・6％。連対率でこれに続き、勝率でトップなのが前走4番人気で3勝している。ここはエーティーマクフィが該当。前走1番人気20点、4番人気15点、2＆3番人気とサウジアラビア遠征で対象外のパンジャタワーが10点、他5点とした。

【実績】

ここは単純明快。G1ウイナーに20点だ。パンジャタワーのG1勝ちは昨年NHKマイルで距離が違うが格を評価した。G1勝ちこそないが23〜25年の当レース3年連続2着＆23〜25年スプリンターズS3年連続3着に入っているナムラクレアも20点。G1・2着1回か重賞2勝15点、重賞1勝10点、他5点とした。

【年齢】

牝馬は63頭が出走し【1・8・3・51】とイメージほど好走していない。連対率で牡馬・セン馬を上回るが大差はなく、加点なし。世代別では最多51頭が出走した5歳馬が【4・4・2・41】で勝率7・8％、連対率15・6％といずれもトップ。複勝率は【3・3・5・32】の6歳馬が25・6％でトップだ。これが7歳以上になると【1・0・2・44】と急降下。ウインカーネリアンは9歳、サトノレーヴと23年スプリンターズS覇者ママコチャはともに7歳で年齢との闘いにもなる。4歳馬は【2・3・1・33】とまずまず。5歳馬20点、6歳馬15点、4歳馬10点、【1・0・1・24】の7歳馬が5点、8歳以上は0点とメリハリを付けた。

【結論】

戦線に異変あり。普段は80点超えが何頭もいるが75点ですら皆無。傑出馬不在の中、ナムラクレアが唯一70点に届いた。7歳という年齢が減点材料だとしても、この路線での安定感は光っている。四度目の正直を期してラストランに臨む。（データ班）