

（C）西野亮廣／｢映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜｣製作委員会

『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（3月27日公開）に出演する永瀬ゆずな、窪田正孝、MEGUMI、小芝風花、吉原光夫、土屋アンナ、藤森慎吾、東野幸治、錦鯉らのアフレコ風景を収めた『アフレコ特別映像』が公開された。

【写真・動画】『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』 アフレコ特別映像＆新場面カット

2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員 196 万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』。そして、第76回ベルリン国際映画祭にもノミネートされた話題の最新作、『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が3月27日に公開される。

原作累計発行部数は超異例の80万部を突破し、ミュージカル、歌舞伎、バレエなど、多岐に広がり続ける「プペル」の世界。最新作は前作同様、製作総指揮・原作・脚本を西野亮廣が、監督を廣田裕介が、アニメーション制作を STUDIO4Cが担当した。ルビッチ役には制作陣満場一致で選ばれた永瀬ゆずな、プペル役は前作から続投の窪田正孝、ルビッチの新たな相棒となる異世界ネコ・モフ役に MEGUMI、人に化けた植物・ナギ役に小芝風花、100年間約束を信じて待ち続ける時計師・ガス役に吉原光夫、千年砦を取り仕切るホーラ役に土屋アンナ。ほか、山寺宏一、藤森慎吾、伊藤沙莉、東野幸治、錦鯉、森久保祥太郎と、豪華ヴォイスキャストが集結。物語に新たな息吹を吹き込み、再びハロウィンに奇跡を起こす。

ボイスキャストらの熱演アフレコ風景を公開

来週の公開を目前に、永瀬ゆずな、窪田正孝、MEGUMI、小芝風花、吉原光夫、土屋アンナ、藤森慎吾、東野幸治、錦鯉らのアフレコ風景を収めた『アフレコ特別映像』が公開された。

主人公ルビッチの声を務めるのは、オーディションで満場一致で選ばれた天才子役・永瀬ゆずな。前作から続投となるプペル役の窪田正孝は、キャラクターに清廉な魂を吹き込みつつユーモアで物語にアクセントを加え、永瀬との息の合った掛け合いを披露している。

ルビッチの新たな相棒となる異世界ネコ・モフ役には MEGUMI。西野亮廣から「ツッコミができる人にしたい」という強い要望があり、本人の推薦でキャスティングされたという。口癖は「あんた」、口は悪いがどこか憎めない愛らしいキャラクターを熱演している。

また、千年砦の時計師であり、100年間ある約束を信じて待ち続けるガスを演じるのは吉原光夫。重低音が響く包容力のある声で気迫あふれる演技を見せている。人に化けた植物の精霊・ナギ役の小芝風花は、はつらつとした透明感のある声で作品に華を添える。2人について本作を手がけた廣田監督は「ガス役の吉原光夫さんからは台詞を台本と少し変えるアイデアを多くいただき、臨場感がさらに高められました。ナギ役の小芝風花さんはお芝居の引き出しがとても多くて感服しました。物語の中で素敵な歌声も聞かせてくださいます」と絶賛。

さらに、本作の舞台である千年砦を取り仕切る謎の女王ネズミ・ホーラ役の土屋アンナも存在感を発揮。前作から続投となるおしゃべり鉱山泥棒スコップ役の藤森慎吾も物語を盛り上げる。また、西野亮廣を徹底的にイジりながら師弟のような濃密な信頼関係を築いている東野幸治は、遥か遠くの音まで聞こえる大きな耳を持つ“大耳”役でケレン味あふれる演技を披露。さらに M-1 王者の錦鯉も参加しており、長谷川は“大ナメクジ”と“ドン”の一人二役に挑戦。公開された映像では、顔全体を使った“顔面アフレコ”とも言える熱演を見せている。

思わず笑ってしまう個性派キャラクター続々！新場面写真も解禁

あわせて、東野幸治、錦鯉に加え、西野亮廣の相方・カジサックらが演じた独創的なキャラクターたちの場面写真も解禁となった。動物たちは本作の舞台である“千年砦”に暮らしており、東野幸治が演じる、つぶらな瞳で名前の通り大きな耳を持つ“大耳”、錦鯉・渡辺が演じる、千年砦に入る者をチェックする“港番”、そして錦鯉・長谷川が演じるテンポが遅く何を言っているのかよくわからない配達屋の“大ナメクジ”、時を支配する千年砦で正しい時を告げる時計台が止まってしまったため、拡声器で「たぶん7時！」と適当な時報を叫ぶ目覚まし屋の“ドン”、さらにカジサックが演じるカジサックのような白タオルを頭に巻いたネズミの“ヒモサック”など、個性的なキャラクターが次々と登場する。

親友のゴミ人間・プペルを失い、信じることを諦めかけたルビッチが、“もう一度信じる勇気”を取り戻し奇跡を起こす『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』は、来週3月27日より公開。