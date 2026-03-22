3月22日、元KAT-TUNの田中聖（こうき）が自身のXを更新した。出所後、初となる投稿にファンが湧いている。

田中はこれまで複数回にわたり、覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕された。その後、2023年12月に懲役2年8カ月の実刑判決が確定し、翌年の2024年2月15日に刑務所に収監されていた。

「2026年2月頃から、ファンは田中さんが出所したのではないかとざわついていました。3月5日には、田中さんの父親が本誌の取材に答え、出所を認めています」（芸能ジャーナリスト）

刑期を終えた田中。今回は出所後初めてXを更新し、《Happy Birthday》と、一言だけ綴ったのだ。

「田中さんがポストした3月22日は、KAT-TUNのデビュー日なんです。さらに、その日はKAT-TUNがデビューして20周年を迎えるタイミング。綴られた言葉は、KAT-TUNの誕生日を祝うコメントでしょう」（同）

そんな “お祝いポスト” にファンも反応。Xで自身の言葉を綴るのは約4年ぶりとなり、ファンからの歓喜の声が集まっていた。

《何年ぶりのツイート（ポスト）！おめでとう》

《こうきが帰ってきた！KAT-TUN、20周年おめでとう》

《帰ってきて1番最初の自発信がKAT-TUNなの泣ける》

と、ファンも感慨深い思いのようだ。

2025年3月31日をもって解散したKAT-TUN。2025年11月8日には千葉・ZOZOマリンスタジアムで、解散後のライブという “異例” のファイナルライブ『Break the KAT-TUN』が開催された。ファンに惜しまれながら有終の美を飾ったが、解散後にはグループを脱退したメンバーを含めたつながりが深まっている。

「ラストライブには、2010年7月にグループを脱退した赤西仁さんが会場に駆けつけ、Instagramに赤西さんを含めた4人の写真をアップしていました。さらにXでは、2025年3月ごろからメンバー同士が相互にフォローしあうなどの変化が見られます。

一度バラバラになったグループですが、デビューから20年の時を経て、また6人のつながりを感じられる時期を迎えているのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

同日には、デビュー20周年を記念し、KAT-TUNの全楽曲が各サブスクリプションサービスにてサプライズ解禁された。まだまだ伝説のグループは色褪せないだろう。