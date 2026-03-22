近畿大学の広告（イメージ） （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　近畿大学は21日、令和7年度の卒業式を開催し、SUPER EIGHTの村上信五がサプライズで登壇した。

【動画】近畿大学の卒業式に村上信五が登場　大歓声の様子

　毎年豪華なゲストスピーカーが登場することで知られている。安倍晋三氏「令和3年度）、本田圭佑（4年度）、EXILE HIRO（5年度）、秋元康氏（6年度）に続き、公式Xでは「今年は誰…？」と予告していたが、村上が登場すると、大歓声があがった。

　「ゲストスピーチは、SUPER EIGHTの村上信五さん。『先生や仲間を頼って、より良い人生を過ごしてほしい』と卒業生にエールを送っていただきました。心に響くメッセージ、ありがとうございました！」と感謝をつづった。

　これに対して「凄いメンツですね。一体全体どういうコネクションがあるのだろうか」「なんでこんなすごい人たち呼べるの？」「このラインナップ強すぎて卒業式の概念変わってる」など、多数の声が寄せられている。

近畿大学卒業式　歴代ゲストスピーカー
平成26年度　堀江貴文
平成27年度　山中伸弥
平成29年度　又吉直樹
令和元年度　西野亮廣
令和2年度　三木谷浩史
令和3年度　安倍晋三
令和4年度　本田圭佑
令和5年度　EXILE HIRO
令和6年度　秋元康
令和7年度　村上信五
※敬称略