近畿大学の卒業式歴代ゲストに反響「凄いメンツ」「なんでこんなすごい人たち呼べるの？」 令和7年度は村上信五で大歓声
近畿大学は21日、令和7年度の卒業式を開催し、SUPER EIGHTの村上信五がサプライズで登壇した。
【動画】近畿大学の卒業式に村上信五が登場 大歓声の様子
毎年豪華なゲストスピーカーが登場することで知られている。安倍晋三氏「令和3年度）、本田圭佑（4年度）、EXILE HIRO（5年度）、秋元康氏（6年度）に続き、公式Xでは「今年は誰…？」と予告していたが、村上が登場すると、大歓声があがった。
「ゲストスピーチは、SUPER EIGHTの村上信五さん。『先生や仲間を頼って、より良い人生を過ごしてほしい』と卒業生にエールを送っていただきました。心に響くメッセージ、ありがとうございました！」と感謝をつづった。
これに対して「凄いメンツですね。一体全体どういうコネクションがあるのだろうか」「なんでこんなすごい人たち呼べるの？」「このラインナップ強すぎて卒業式の概念変わってる」など、多数の声が寄せられている。
■近畿大学卒業式 歴代ゲストスピーカー
平成26年度 堀江貴文
平成27年度 山中伸弥
平成29年度 又吉直樹
令和元年度 西野亮廣
令和2年度 三木谷浩史
令和3年度 安倍晋三
令和4年度 本田圭佑
令和5年度 EXILE HIRO
令和6年度 秋元康
令和7年度 村上信五
※敬称略
【動画】近畿大学の卒業式に村上信五が登場 大歓声の様子
毎年豪華なゲストスピーカーが登場することで知られている。安倍晋三氏「令和3年度）、本田圭佑（4年度）、EXILE HIRO（5年度）、秋元康氏（6年度）に続き、公式Xでは「今年は誰…？」と予告していたが、村上が登場すると、大歓声があがった。
「ゲストスピーチは、SUPER EIGHTの村上信五さん。『先生や仲間を頼って、より良い人生を過ごしてほしい』と卒業生にエールを送っていただきました。心に響くメッセージ、ありがとうございました！」と感謝をつづった。
これに対して「凄いメンツですね。一体全体どういうコネクションがあるのだろうか」「なんでこんなすごい人たち呼べるの？」「このラインナップ強すぎて卒業式の概念変わってる」など、多数の声が寄せられている。
■近畿大学卒業式 歴代ゲストスピーカー
平成26年度 堀江貴文
平成27年度 山中伸弥
平成29年度 又吉直樹
令和元年度 西野亮廣
令和2年度 三木谷浩史
令和3年度 安倍晋三
令和4年度 本田圭佑
令和5年度 EXILE HIRO
令和6年度 秋元康
令和7年度 村上信五
※敬称略