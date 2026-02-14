この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026の近大×OAMデコプロジェクトでは学生発の体験型展示を実施 ■レイバック縁日仕様とID.BUZZ女子会仕様のデコトランクで新しいカーライフを提案する ■AI診断で来場者の未来のカーライフを可視化する参加型企画も展開中だ 学生ならではの発想で新しいカーライフを提案 2月13日（金）より15日（日）までインテックス大阪で開催中の、カスタムカーの祭典「第29回大阪オートメッセ2026」