長年、子育てに専念してきた親が、子どもたちの巣立ちをきっかけに燃え尽きや喪失感に襲われる「空の巣症候群」。親としての役割を終えたあと、親ではない自分の人生をどう歩んでいけばいいのか。空の巣状態に陥りやすい人の特徴と対処法を専門家に聞いた。 ３人の息子が一気に巣立ち"空の巣状態"に 「いつか、こういう日がくるとは覚悟していましたが、いざ全員いなくなる