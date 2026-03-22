滋賀vs鳥栖 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](ハトスタ)
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 8 中村健人
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
FW 29 日野友貴
控え
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
MF 6 薬真寺孝弥
MF 7 久保田和音
MF 26 角田駿
MF 35 南拓都
FW 11 三宅海斗
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
DF 91 上原牧人
MF 6 櫻井辰徳
MF 13 城定幹大
MF 29 田中雄大
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄
※15:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 5 西山大雅
DF 14 白石智之
DF 55 小野寺健也
MF 8 中村健人
MF 10 人見拓哉
MF 13 小泉隆斗
MF 18 秋山駿
MF 28 田部井悠
MF 32 海口彦太
FW 29 日野友貴
控え
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
MF 6 薬真寺孝弥
MF 26 角田駿
MF 35 南拓都
FW 11 三宅海斗
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
監督
和田治雄
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 神山京右
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 20 豊田歩
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 26 安藤寿岐
DF 76 磯谷駿
DF 91 上原牧人
MF 6 櫻井辰徳
MF 13 城定幹大
MF 29 田中雄大
FW 19 鈴木大馳
監督
小菊昭雄