[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](ハトスタ)

※15:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 21 櫛引政敏

DF 5 西山大雅

DF 14 白石智之

DF 55 小野寺健也

MF 8 中村健人

MF 10 人見拓哉

MF 13 小泉隆斗

MF 18 秋山駿

MF 28 田部井悠

MF 32 海口彦太

FW 29 日野友貴

控え

GK 1 伊東倖希

DF 4 井出敬大

MF 6 薬真寺孝弥

MF 7 久保田和音

MF 26 角田駿

MF 35 南拓都

FW 11 三宅海斗

FW 77 北條真汰

FW 99 奥田陽琉

監督

和田治雄

[サガン鳥栖]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 3 神山京右

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 7 坂本亘基

MF 16 西澤健太

MF 18 玄理吾

MF 20 豊田歩

MF 22 弓場堅真

FW 88 塩浜遼

控え

GK 12 松原颯汰

DF 26 安藤寿岐

DF 76 磯谷駿

DF 91 上原牧人

MF 6 櫻井辰徳

MF 13 城定幹大

MF 29 田中雄大

FW 19 鈴木大馳

監督

小菊昭雄