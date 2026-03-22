スーパーホテルは、「スーパーホテル長崎・諫早天然温泉」を3月14日に開業する。

客室は広めのデスクを設置したエクストラルーム、セミダブルベッド2台とソファを備え、最大4名まで利用できるハリウッドツインルーム、ReFa製のドライヤーやシャワーヘッド、ヘアアイロン、女優ミラーなどを完備したレディースルームなどを設ける。

館内には低張性弱アルカリ性の天然温泉「虹橋の湯」を備え、自由にドリンクを作って楽しめるウェルカムラウンジでは長崎の日本酒、焼酎、日本酒とブレンドした梅酒、各果実酒やソフトドリンクを提供する。無料の健康朝食ビュッフェはオーガニックサラダや店内で焼き上げたパンに加え、皿うどん、鯨の出汁とスパイスを効かせた長崎くじらカレー、長崎ちゃんぽん風焼きビーフン、枇杷たまごなどのご当地メニューを用意する。開業を記念して、通常価格から約1割引きした宿泊プランと山茶花高原ピクニックパーク・ハーブ園と提携してプレイチケットや園内ショップ・食事処の1割引特典を付けたプランを3月14日から4月30日まで、1日各先着10室限定で販売する。

アクセスは、島原鉄道東諫早駅から徒歩約10分。