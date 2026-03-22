©CHEF-1グランプリ2026

※写真は前回大会のものです

料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のMCは今回も山里亮太と松下奈緒に決定。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみが出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝える。

「CHEF-1グランプリ」放送は、2026年4月26日(日)夜６時30分から。優勝賞金1000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人のなかから今大会のテーマである「新・定番」はどのような形で生み出されるのか？ 乞うご期待。

■放送日程

「CHEF-1グランプリ2026」

４月26日(日)夜6時30分～7時50分 ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

料理人No.1を決める最終決戦！ 優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか？

MCは前回に続き、山里亮太と松下奈緒が務める。

MC：山里亮太、松下奈緒 スペシャルサポーター：たくろう

ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ ほか



■前回大会をTVerで配信決定

前回の大会「CHEF-1グランプリ2024」を３月２2日(日)からTVerにて配信スタート

■MC：山里亮太、松下奈緒

■国民代表審査員：上沼恵美子、GACKT

■ゲスト：今田耕司森泉井桁弘恵

■スペシャルサポーター：令和ロマン

■審査員：

神田裕行（和食「日本料理かんだ」店主）

関谷健一朗（フレンチ「ガストロノミー“ジョエル・ロブション“」総料理長）

中村栄利（ラーメン「NAKAMURA」店主）

■解説：

田村亮介（中華「慈華（いつか）」店主）

堀江純一郎（イタリアン「リストランテ・イ・ルンガ」店主）

■実況：上田剛彦（ABCテレビアナウンサー）※肩書は2024年当時

■キッチンレポーター：斎藤真美（ABCテレビアナウンサー）

■ファイナリストシェフ：

木村僚佑（京都日本料理）

吉岡翔太（東京フレンチ）

花田洋平（大阪中国＆アジア料理）

山下泰史（福岡 ジャンルレス・その他）

大会テーマ「新・定番」

「CHEF-1グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。

「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指す。

アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間を見届けよう。

公式サイト https://chef-1gp.com/