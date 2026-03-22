料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」MCは山里亮太・松下奈緒。令和の新・定番を生み出せ！
※写真は前回大会のものです
料理人No.1を決める料理バトル「CHEF-1グランプリ2026」のMCは今回も山里亮太と松下奈緒に決定。ゲストには今田耕司、森泉、ゆうちゃみが出演するほかスペシャルサポーターとして、たくろうが大会のファンに料理のおいしさ・すごさ・その魅力の全てを伝える。
「CHEF-1グランプリ」放送は、2026年4月26日(日)夜６時30分から。優勝賞金1000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人のなかから今大会のテーマである「新・定番」はどのような形で生み出されるのか？ 乞うご期待。
■放送日程
「CHEF-1グランプリ2026」
４月26日(日)夜6時30分～7時50分 ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット
料理人No.1を決める最終決戦！ 優勝賞金1000万円を手にするのは誰なのか？
MCは前回に続き、山里亮太と松下奈緒が務める。
MC：山里亮太、松下奈緒 スペシャルサポーター：たくろう
ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ ほか
■前回大会をTVerで配信決定
前回の大会「CHEF-1グランプリ2024」を３月２2日(日)からTVerにて配信スタート
■MC：山里亮太、松下奈緒
■国民代表審査員：上沼恵美子、GACKT
■ゲスト：今田耕司森泉井桁弘恵
■スペシャルサポーター：令和ロマン
■審査員：
神田裕行（和食「日本料理かんだ」店主）
関谷健一朗（フレンチ「ガストロノミー“ジョエル・ロブション“」総料理長）
中村栄利（ラーメン「NAKAMURA」店主）
■解説：
田村亮介（中華「慈華（いつか）」店主）
堀江純一郎（イタリアン「リストランテ・イ・ルンガ」店主）
■実況：上田剛彦（ABCテレビアナウンサー）※肩書は2024年当時
■キッチンレポーター：斎藤真美（ABCテレビアナウンサー）
■ファイナリストシェフ：
木村僚佑（京都日本料理）
吉岡翔太（東京フレンチ）
花田洋平（大阪中国＆アジア料理）
山下泰史（福岡 ジャンルレス・その他）
大会テーマ「新・定番」
「CHEF-1グランプリ」大会を通じてのテーマは「新・定番」。
「定番」とは誰もが思い浮かべる原点の味。「新・定番」とは新しく生み出され、大流行し、大衆に広がり、ブームを超えて定着した（＝定番化した）もの、日本全国で「当たり前」になったものを指す。
アイデアと日ごろの積み重ねに裏付けられた高い料理技術で、これまでにない「新・定番」が生み出される瞬間を見届けよう。
公式サイト https://chef-1gp.com/