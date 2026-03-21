この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【イオンラウンジ攻略】満席率100%も！予約困難な店舗と楽々入れる穴場店舗を徹底調査、損しないための秘策とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【イオンラウンジ攻略】満席率100％！「予約格差」の現実＆賢く使い倒す秘策」と題した動画を公開した。全国193店舗のイオンラウンジを対象に予約満席率を調査し、地域によって予約の取りやすさに大きな差が生まれている「予約格差」の実態を明らかにしている。



今回の調査は、最も混雑が予想される3連休初日かつお客様感謝デーである3月20日の予約状況を、前日の21時の時点で確認したもの。1日の予約枠全14枠のうち、どれだけが埋まっているかを「予約満席率」として算出し、地域ごとに比較した。



調査の結果、地域による二極化が鮮明となった。東北地方の全店舗が満席率0%だったのに対し、北海道の札幌都市圏や関東、中部、近畿の都市部では予約困難な店舗が多数見られた。特に、埼玉県の「イオンモール与野」「イオンスタイルレイクタウン」、千葉県の「イオンモール柏」、東京都の「イオンスタイル品川シーサイド」、奈良県の「イオンモール橿原」など、満席率が100%に達する店舗も複数あった。



動画では、この「予約格差」の要因として、店舗ごとの座席数の違いを指摘。例えば、同じ堺市内にある大阪府の「イオンモール堺北花田」は座席数15で満席率100%だが、「イオンモール堺鉄砲町」は座席数49と多いため0%という対照的な結果を示し、キャパシティが混雑度に直結していると分析した。



予約が困難になっている背景には、イオンの株主数が100万人を突破するなど利用者自体が増加していることや、コロナ禍を経てラウンジのサービスが向上し、利用者が回帰していることがあるという。出演者のわしっし氏は、今後の対策として、平日の利用や近隣の空いている店舗を探すこと、キャンセル待ちを狙うことなどを挙げた。



イオン側もこの状況を認識しており、中間報告書で「環境改善に向けた改修」に言及している。実際に一部店舗では改装工事が始まっており、今後の改善が期待される。わしっし氏は、ラウンジを賢く利用するためには、各店舗の状況を把握することが重要だと締めくくった。