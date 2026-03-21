佐久間大介＆中本悠太、韓国で“2日間18公演”舞台あいさつ「本当に悠太君に助けてもらった」 豪華メンツで完全プライベート映画鑑賞も明かす
Snow Manの佐久間大介、NCTの中本悠太が21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。韓国で2日間、18回の舞台あいさつを行ったことを振り返った。
【全身ショット】レザーのロングコートで颯爽と登場したSnow Man・佐久間大介
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
本作で映画単独初主演を飾った佐久間は「公開して3週目になるんですけど、まだ盛り上がりを感じていて。それも楽しみにしてくださったみなさまのおかげだと思っています！ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
公開後には、佐久間、中本、そして内田英治監督の3人で映画館に行き本作を鑑賞したそうで「ゲリラ的に3人で観たいなと思って監督に話して、完全プライベートで行きました。でも、バレなかったね」と明かした。
また韓国では、2日間にわたり佐久間・中本の2人で18回の舞台あいさつを行ったそう。「韓国では本当に悠太君に助けてもらいました」と佐久間が言うと、中本は「やっと佐久間君の役に立てるなと思って（笑）」とにっこり。
「そんなことない（笑）」とツッコむ佐久間だが、中本は「韓国では僕が引っ張らないといけないと思って、“18公演”やらせてもらいました。たくさんの人が来てくださってうれしかったです！」と喜びを語っていた。
【全身ショット】レザーのロングコートで颯爽と登場したSnow Man・佐久間大介
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
公開後には、佐久間、中本、そして内田英治監督の3人で映画館に行き本作を鑑賞したそうで「ゲリラ的に3人で観たいなと思って監督に話して、完全プライベートで行きました。でも、バレなかったね」と明かした。
また韓国では、2日間にわたり佐久間・中本の2人で18回の舞台あいさつを行ったそう。「韓国では本当に悠太君に助けてもらいました」と佐久間が言うと、中本は「やっと佐久間君の役に立てるなと思って（笑）」とにっこり。
「そんなことない（笑）」とツッコむ佐久間だが、中本は「韓国では僕が引っ張らないといけないと思って、“18公演”やらせてもらいました。たくさんの人が来てくださってうれしかったです！」と喜びを語っていた。