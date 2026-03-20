ISS（国際宇宙ステーション）では日本時間2026年3月18日から19日にかけて、2026年最初の船外活動が約7時間かけて実施されました。担当したのは、NASA（アメリカ航空宇宙局）のJessica Meir宇宙飛行士とChris Williams宇宙飛行士の2名です。

新型太陽電池を増設するための準備作業を実施

Meir宇宙飛行士はNASAの有人宇宙飛行ミッション「Crew-12」で2026年2月から、Williams宇宙飛行士はRoscosmo（ロスコスモス）の宇宙船「Soyuz（ソユーズ）MS-28」で2025年11月から、ISSで長期滞在を行っています。

今回の船外活動では、ISSに増設が進められてきた新型太陽電池アレイ「iROSA」（ISS Roll-out Solar Arrayの略、IROSAとも）を新たに取り付けるための準備として、左舷側のP4トラス（2Aチャンネル）で作業が行われました。iROSAはこれまでに6基が設置済みですが、NASAはさらに2基の増設を予定しています。

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）の電力供給チャンネルの配置を示した図（Credit: JAXA）】

NASAによると、Meir宇宙飛行士とWilliams宇宙飛行士による船外活動はアメリカ東部夏時間2026年3月18日8時52分（日本時間同日21時52分）に開始され、アメリカ東部夏時間同日15時54分（日本時間翌19日4時54）に終了しました。今回はISS全体としては通算278回目、Meir宇宙飛行士にとっては4回目、Williams宇宙飛行士にとっては最初の船外活動となりました。

NASAは右舷側のS6トラス（3Bチャンネル）でのiROSA設置準備作業も計画しており、担当する宇宙飛行士や実施日時は改めて発表するということです。

なお、今回の船外活動はもともと2026年1月に別の有人宇宙飛行ミッション「Crew-11」でISSに滞在していたNASAのEdward Michael “Mike” Fincke宇宙飛行士とZena Cardman宇宙飛行士が行う予定でしたが、Fincke宇宙飛行士に医療上の事案が発生したため中止・延期され、Crew-11は予定を1か月繰り上げて帰還していました。

当初、NASAはプライバシーに配慮して名前を明らかにしていませんでしたが、後に本人からのリクエストに応じる形で、Fincke宇宙飛行士のコメントを公表しています。

関連画像・映像

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）の「Quest（クエスト）」エアロックモジュールから船外に出たJessica Meir宇宙飛行士。NASAのライブ配信から引用（Credit: NASA）】

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）のP4トラスで作業を行うJessica Meir宇宙飛行士（右上）、Chris Williams宇宙飛行士の宇宙服に取り付けられているカメラからの映像。NASAのライブ配信から引用（Credit: NASA）】

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）のP4トラスで作業を行うChris Williams宇宙飛行士（左）とJessica Meir宇宙飛行士（右）。NASAのライブ配信から引用（Credit: NASA）】

【▲ ISS（国際宇宙ステーション）の船内に戻った後、他の宇宙飛行士のサポートを受けるChris Williams宇宙飛行士。NASAのライブ配信から引用（Credit: NASA）】

【▲ 宇宙服のヘルメットを外して笑顔を見せるChris Williams宇宙飛行士とJessica Meir宇宙飛行士。NASAのライブ配信から引用（Credit: NASA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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