ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）によるYouTube「チャンネルがーどまん」が18日に更新。21年3月に引退した元ユーチューバー・ワタナベマホト氏（33）が“モザイク”越しに登場し、ネットをざわつかせた。

がーどまんはマホト氏を含めたスタッフらと、動画編集上のトラブルや給料面で口論になった様子を、モザイクをかけた状態で公開。そこで、がーどまんは「自分ら、俺に要求しすぎ。編集者に200万払うヤツがどこにおるんすか?」と語っていた。

また「（ユーチューバー仲間）ガミックスの編集にも入って、下がりました?」と問いかけ、マホト氏が「下がりましたよ、180万に」と返すと、がーどまんは「180の何がダメなんだ、マジで!」と声を荒げていた。

マホト氏の高い給与が判明した件について、ネット上では「そんなにもらってたの？！」「月200万貰ってんのに180に減らされたら文句って意味わからんな」「がーどまんが優しすぎんだよな、、」「普通に働くのがあほらしくなる笑」「世間からすれば相当な高給取りなのにな」「失って初めて分かるありがたさ」といったコメントが寄せられていた。