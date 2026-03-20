元ド軍のラックスのプロフィール欄が話題に

米大リーグにおいて、今季のプロフィール欄で一気に身長が“縮んだ”選手が話題になっている。それも、一気に8センチ。米メディアが指摘すると「どれだけ多くの選手たちが身長のサバ読んでたか……」など驚きが広がっている。

取り上げられたのはレイズのギャビン・ラックス内野手。2024年にドジャースで大谷翔平投手の同僚としてプレーし日本人にもなじみ深い28歳だが、昨季はレッズで、今季はレイズでプレーする。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」公式Xは画像を掲載。昨年と今年のMLB公式サイトのプロフィールを並べ、身長の欄が昨年は6フィート2インチ（約188センチ）、今年は5フィート11インチ（約180.3センチ）になっている。

実に8センチも“縮んだ”恰好に。同Xは「とんでもなく縮んでいるぞ」と指摘。メジャーリーグは今季からABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）によるチャレンジ制度が導入される。ストライクゾーンの高低は身長に応じて変わるため、背が低い方が必然的にストライクゾーンも狭くなり、打者にとっては有利になる。ファンの間ではABS対策で“本当の身長”を申告したのではないか、という指摘が相次いだ。

同様の例が続々見つかっているといい、米ファンから「待て待て、なんでこんなに多くの選手に起きてるんだ？ ABSのせいなのはわかるけど、そもそもなんでサバを読んだ身長を登録してたんだ？（笑）」「重力による変化か」「マッチングアプリかよ」「彼はハイヒールを履いてプレーしてたんだ」「ABSのせいで、選手たちが必死に背を縮めようとしてるじゃないか！」「横に広がったように見えるな（笑）」「ABSのおかげで、どれだけ多くの選手たちが身長のサバ読んでたか、丸わかりだな（笑）」との声が上がった。

日本人からも「野球選手も身長をサバ読むのか、測り方がいい加減なのか。身長が去年、一昨年と違う選手たちが続々と暴かれている（笑）」「ラックス、3インチ（8cm弱）も身長サバ読んでたのか」など驚きの反応が目立った。



（THE ANSWER編集部）