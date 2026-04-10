国会議事堂与野党は10日の参院憲法審査会幹事懇談会で、今国会初の審査会を15日に開く日程で合意した。参院選挙制度と1票の格差を巡り、参考人の意見聴取と質疑を実施する他、各党が憲法に対する見解を表明する。22日の開催も確認した。自民党の中西祐介氏は幹事懇で、今後扱うテーマとして参院の緊急集会と緊急事態対応、安全保障を提案。立憲民主党の吉田忠智氏は、首相の衆院解散権の乱用や臨時国会召集を取り上げる意向を