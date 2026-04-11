マイナビは4月9日、「中途入社1年以内の社員に聞いた“ホワイトハラスメント”に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年12月に、同年に転職した中途入社1年以内の20〜50代の正社員1446人を対象に、ネット上で実施した。上司や先輩が部下や後輩に対して、過剰な配慮をすることで成長機会を奪う「ホワイトハラスメント（ホワハラ）」の経験者は、未経験者に比べて転職意向が23.3ポイントも高い実態が浮き彫りとなった。よかれと