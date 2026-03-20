ホークスのジョナサン・クミンガが“右腕1本”でNBA歴代6位の超ロングショット成功

アトランタ・ホークスは、3月19日（現地時間18日、日付は以下同）に敵地アメリカン・エアラインズ・センターで行われたダラス・マーベリックス戦に135－120で快勝し、2月23日のブルックリン・ネッツ戦から続く連勝を11へと伸ばした。

試合は開始からオニエカ・オコングがフックショット、3ポイントシュート、レイアップ、さらに3ポイントと1人で10連続得点の荒稼ぎ。そこからホークスはマブスに一度もリードを許さず、最大21点差をつけた。

この日はCJ・マッカラムがチームトップの24得点に7アシスト2スティール、ニキール・アレクサンダー・ウォーカーが22得点2スティール、ダイソン・ダニエルズが19得点6リバウンド4アシスト2スティール、ジェイレン・ジョンソンが17得点11リバウンド9アシスト2スティール、オコングが12得点9リバウンド4アシストをマーク。

また、ベンチスタートのジョナサン・クミンガが、18分25秒のプレータイムでフィールドゴール成功率63.6パーセント（7／11）の高確率でショットを決め切り、計16得点に5リバウンド3アシストで勝利に貢献した。

なお、23歳のフォワードは第3クォーター最後のプレーでレアショットも披露。リバウンドを奪ったクミンガは、相手チームのフリースローラインから右腕1本でリング下へ向かっていたチームメートへボールを放り投げるも、そのまま綺麗にリングへ吸い込まれて“超ロング3ポイント”となって成功。

クミンガ自身も驚きを隠せない表情を見せたこのショットは、今シーズン最長の74.7フィート（約22.733メートル）の長距離から決まった。もっとも、NBA公式によると、これは歴代6番目の長距離だったとのこと。

クミンガの1本を上回るのは下記の5本。そのうち、1本の腕だけで放り投げて決めたのは、歴代1位のバロン・デイビス（元シャーロット・ホーネッツほか）のみだった。

◆■NBA歴代長距離ショットランキング上位5本

1位 バロン・デイビス（2001年）：88.8フィート（約27.026メートル）



2位 レブロン・ジェームズ（2007年）：82.95フィート（約27.407メートル）



3位 ビンス・カーター（2016年）：82.9フィート（約25.222メートル）



4位 ザイエア・ウィリアムズ（2023年）：79フィート（約24.079メートル）



5位 ゾラン・プラニニッチ（2005年）：76.6フィート（約23.317メートル）

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