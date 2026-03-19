元MLB打者が突いた怪物・佐々木朗希の課題　“開幕ローテ当確”も問われる真価「手から離れた瞬間に『ボールだな』と分かる」

開幕に向け、調整のギアを上げている佐々木(C)Getty Images

目指していた“スタートライン”には立った。現地時間3月18日、米スポーツ専門局『Sports Net LA』などの囲み取材で、佐々木朗希の起用法について問われたデーブ・ロバーツ監督は「ロウキは私たちの先発ローテーションの一角を担う」と明言した。

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決して数字は芳しくない。先発再挑戦が決まった今オフは、チーム首脳陣と試行錯誤を繰り返しながら、シーズンを通してローテーションを担える戦力になることを目指してきた。しかし、オープン戦3登板では防御率13.50、WHIP2.70、被打率.310、与四球率12.15と“乱調”。お世辞にも良好とは言えない内容が続いていた。

それでもロバーツ監督は「我々は彼を先発と見なしている。だから、成功するためのあらゆる機会を与えていく」と力説。「証明すべき課題もある」としながら、「継続してアウトを取ること、何よりストライクを投げ続けること。彼はそのためのチャンスを開幕から得るだろうね。どう成長するかを見守りたい」と決断を明かした。

この決定を受け、米メディアでも佐々木の現状は小さくない話題となった。MLBの公式ネット局『MLB Network』の番組に出演した元カブスのクリフ・フロイド氏は、「分かりやすい」と指摘。現役時代に通算233本塁打を放ったスラッガーらしく日本の怪物右腕の課題を突いた。