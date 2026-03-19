スピードワゴン・井戸田潤、相方・小沢一敬復帰に心境「もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が19日、自身のXを更新。同日発表になった相方・小沢一敬の復帰にあたり、コメントを発表した。
【動画】「どんだけあるんですか」亡き父のコレクションがズラリと並ぶ井戸田潤の名古屋の実家 ※3分頃〜
井戸田は「この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしまいましたが、もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。
小沢をめぐっては、2024年2月に所属事務所「ホリプロコム」が公式サイトで サイトでは「小沢本人より、一連の報道において現在も関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じ、芸能活動を自粛したい旨の申し出がありました」とし、「弊社としてはその申し出を受け、当面の間、小沢一敬の芸能活動を自粛することと致しました」と説明。約2年にわたり活動自粛していた。
■全文
この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました。
ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしまいましたが、もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
井戸田潤
【動画】「どんだけあるんですか」亡き父のコレクションがズラリと並ぶ井戸田潤の名古屋の実家 ※3分頃〜
井戸田は「この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしまいましたが、もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」とつづった。
■全文
この度、所属事務所の発表にありました通り、相方の小沢一敬が活動を再開させていただくことになりました。
ファンの皆様、関係者の皆様にご心配をお掛けしてしまいましたが、もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
井戸田潤