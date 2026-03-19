スピードワゴン・井戸田潤、相方・小沢一敬復帰に心境「もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進」

スピードワゴン・井戸田潤、相方・小沢一敬復帰に心境「もう一度、スピードワゴンとして漫才に向き合い、日々精進」