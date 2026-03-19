【ファイナルファンタジーXIV ポップアップストア】 開催期間：3月19日～4月8日 開催時間：10時～21時（最終日のみ18時まで） 開催場所：エキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店 （京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町（JR京都駅西口改札外）

ジェイアール西日本ファッショングッズが運営する「episode（エピソード）」は、スクウェア・エニックスのMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」とコラボした期間限定のポップアップストアを、JR京都駅の「エキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店」にて3月19日から4月8日まで開催する。

オープン日となる3月19日に、ショップを取材してきたので、その様子をお届けしたい。

【ポップアップストア内部の様子】

店内にはアルファたちのポップスタンドが飾られていた

開店直前。どっさりと並んだ商品たちが、来場者を出迎えた

当日は30分刻みの整理券入場

「エキマル ア・ラ・モード JR京都駅西口店」があるのは、京都駅西口のほぼ正面。観光に向かう人が足早に行き交い、非常に賑わいのある一画だ。

「エキマル・ア・ラ・モード京都西口」は京都駅西口の真正面にある

店内や外に面したモニターには「FFXIV」のトレーラーが流されており、外国人も多く通りかかる場所だけに注目度は高そうだった。

正面には複数のモニターがあり、トレーラーや告知が流れていた

平日の朝にもかかわらず、筆者が到着した時にはすでに開店直後の第一陣が熱量の高い行列を作っていた。オープン日の19日は終日、翌20日には15時までの入場には、ライブポケットの入場整理券が必要で、30分ごとに入れ替えが行なわれる。そのため集まっていた全員が、入場するや真剣そのものの雰囲気で商品を選んでいた。

第一陣の来場者。予約が必要な整理券で人数制限をしているので、混雑はなく、快適にショッピングを楽しめた

すでに両日の入場整理券の受付は終了しているため、記事を読んで京都へ覗きに行こうと思うなら、20日の午後以降がおすすめだ。なお、整理券が必要ない時間でも、混雑状況によっては入場制限がかかる可能性があることは留意してほしい。

クリエイターとのコラボアイテムがズラリ

今回のポップアップストアでは、多くのクリエイターとのコラボ商品が販売されている。

機能美にこだわるバッグやポーチを製造販売しているARTISAN＆ARTIST*（アルティザン＆アーティスト）はレポリットや月がデザインされた「マルチミニポーチ」や「キーポーチ」、「ウォレットショルダーポーチ」、「バニティポーチ」、「フラットポーチ」などのポーチ類を出品していた。

【ARTISAN＆ARTIST*】

「マルチミニポーチ」

「キーポーチ」

「キーポーチ」の内側は鮮やかなターコイズブルー

「ウォレットショルダーポーチ」

「バニティポーチ」

開けるとふたの裏はブラシの収納スペースになっている

「フラットポーチ」

スチームクリームはハイデリンキック、アーモロートとミニオンがプリントされたケースに入った保湿クリームを販売。高温の蒸気を用いて植物由来の天然成分を乳化させた保湿クリームには、ラベンダー、ビターオレンジ、ダマスクバラ、カミツレ花のオイルが含有されており、鮮烈さの後に奥深さが残る香りとさらさらとした手触りが心地よかった。

【スチームクリーム】

保湿クリームは3種の柄がプリントされた缶に入っている

ハイデリンキック

アーモロート

ポップなミニオン柄

育てるタオルは洗うたびに糸が空気を含んでふんわりとふくらみ、ボリュームや吸水性が増していくという特殊技術で作られたタオルに、ナマズオ、モーグリ、デブチョコボの刺繍が入ったハンドタオルとフェイスタオルを販売していた。毛足の長い厚手のタオルに起毛素材で刺繍してあり、可愛さと肌触りの良さが同居している感じだ。

【育てるタオル】

独特な筒形のパッケージに入っている

ふかふかのハンドタオル

フェイスタオルは長めのサイズ

刺繍には起毛の素材が使われていてさらさらした手触り

thermo mugからは、「サボテンダー＆マグテンダー」が描かれたモバイルマグが登場している。色はブラックと砂漠っぽいアイボリーの2種。OJAGA DESIGNの「カードケース レポリット」と「キーホルダー アルファ」はどちらも革を組み合わせた丁寧な作り。

【thermo mug】

頭に花が咲いているマグテンダー

反対側にはサボテンダーが描かれている

【OJAGA DESIGN】

しっかりした作りの革製

カードケースは裏側にもかわいい意匠が

ほかにもモーグリとアルファのアクスタどちらか1種が同梱されたALFACE+の肌トラブル用の「センシティブマスク」、BAGGUのエコバッグ、NC帝國のステッカーやTシャツなど多数のコラボ商品が並んでいた。

【ALFACE+】【BAGGU】【NC帝國】【オリジナルショッパー】【お買い上げ特典第1弾】

3月26日までに11,000円以上購入するともらえる「NC帝國」のイラストを使用したオリジナル豆皿

定番商品やイベント限定アイテムも手に入る

もちろんコラボ以外の商品もかなりのボリュームで取り揃えてある。ぬいぐるみやキーホルダー、アクリルスタンドなど定番商品はもちろん、オーケストラコンサート「FINAL FANTASY XIV ORCHESTRA CONCERT 2025」や、THE PRIMALSの武道館ライブ「THE PRIMALS Dark Decades Tour BUDOKAN」のグッズ、ボードゲームやアウトドアブランド「LOGOS」とのコラボ商品や、2月に発売されたばかりのヴァレンティオンデーグッズなどが、バラエティ豊かに並んでいた。

ヴァレンティオンデーのハンカチとメモ帳

各種ぬいぐるみ

ロンカの水蛇？のペンケース＆ボールペンセット

ミニチュアフィギュアコレクション

アクリルスタンド

ジョブピン

これから京都も桜の季節を迎える。平安神宮や丸山公園など、桜の名所を訪ねる予定があるなら、ぜひその際に「FFXIV」のポップアップストアにも足を運んでみてはいかがだろう。なお、遠くて行けないという人には、3月23日12時より、通販サイトでの販売も行われるのでそちらを利用してほしい。

□WESTERモール

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO