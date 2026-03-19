日本を代表するパティシエの鎧塚俊彦さんはこのほど、東京ミッドタウンの人気店「トシ・ヨロイヅカToshi Yoroizuka ミッドタウン店（六本木）」を3月29日で閉店すると発表した。



【写真】鎧塚俊彦さん「東京ミッドタウン店は閉店する運びと…」（コメント全文）

トシ・ヨロイヅカの公式インスタグラムは3月18日までに投稿を更新。「ミッドタウン閉店のご案内」として、「2026年3月29日の営業をもちまして閉店することとなりました。営業終了日まで残りわずかではございますが、最後まで変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます」と報告した。



鎧塚さん自身もコメントを発表し、「このたび、東京ミッドタウン店は閉店する運びとなりました。長年にわたり足をお運びくださったお客様、そして支えてくださったすべての皆様に、深く感謝申し上げます」と感謝を述べ、今後については「私の長年の夢の一つである『スイーツによるアジアの共存と平和』の取り組みの一環として、台湾への出店を進めております」と明かした。



さらに、「もう一つの夢である『第一次産業と地方の活性化』を目指した 『一夜城Yoroizuka Farm』の拡張、さらに『職人気質を残しながらも時代に即した人材育成と美味しさの追求』を掲げた国内での新たな事業展開など、Toshi Yoroizukaはこれからもさらなる進化を目指してまいります」と決意を述べ、「これからもお客様に喜んでいただけるお菓子づくりを大切にしながら、新たな挑戦を続けてまいります。今後ともToshi Yoroizukaを何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。



ミッドタウン店は2007年開店。同店のファンは多く、ネット上では「えええええ」「まじか」「びっくりした」「ショックです」「悲しい」「おいしかったな」「残念」「家族で行ったときご本人にお会いできたことが思い出」「昔、デートで行った思い出が」などの反応が相次いでいる。



同ブランドの店舗はほかに、トシ・ヨロイヅカ東京（京橋エドグラン店）、アトリエ（東京都杉並区）、一夜城Yoroizuka Farm（神奈川県小田原市）がある。3月30日以降のミッドタウン店についての問い合わせは、トシ・ヨロイヅカ東京（京橋エドグラン店）で受け付ける。