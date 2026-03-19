眞子さんや佳子さまをはじめ

多くの女性皇族が進学

東京都新宿区に所在し、中高一貫教育の私立校だ。華族女学校を前身とするが、戦前から皇族・華族以外の一般家庭の子女も在籍しており、いわゆる「良家のお嬢さん」が現在でも多い。

1869年から戦後の1947年まで、日本には華族制度があった。皇族・華族子女のための官立（国立）の教育機関として華族女学校が1885年に創立された。その後、学習院女学部―女子学習院と変わり、戦後の学制改革で、私立の学習院女子中・高等科になった。男子が学ぶ学習院は、1877年にスタートしている。

貞明皇后（大正天皇の皇后）、香淳皇后（昭和天皇の皇后）はじめ明治時代から多くの女性皇族、華族は華族女学校・女子学習院に通学した。戦後も、ほとんどの皇族が学習院女子中・高等科から学習院大に進学している。

ただし、旧華族の出身ではない上皇后美智子さまは聖心女子学院中・高等科（東京・私立）―聖心女子大卒、また皇后雅子さまは田園調布雙葉高校（東京・私立）から米ベルモントハイスクールに留学し、米ハーバード大を卒業している。

彬子（あきこ）女王は、2025年9月30日から三笠宮家当主になった。寛仁親王と同妃信子さまの第一王女で、第126代・今上天皇（徳仁）の再従妹（はとこ）にあたる。彬子女王は、幼稚園から大学まで学習院で、2010年に英オックスフォード大大学院博士課程を修了して、博士号を取得した。

学習院大学に進学しなかった例としては、元皇族の眞子内親王（秋篠宮文仁親王と同妃紀子さまの第一女子）・現小室眞子さんが、学習院初等科―女子高等科卒後に、国際基督教大学に進学した。また妹の佳子内親王は、学習院初等科―女子高等科を経て学習院大に入学したものの、2年生夏に国際基督教大に転学した。

眞子さん、佳子さまの弟で、皇位継承順位第2位の悠仁（ひさひと）親王（天皇のおい）は、お茶の水女子大附属幼稚園―同小学校―同中学校―筑波大附属高校―筑波大生命環境学群生物学類に進学（25年4月入学）した。学習院とは一切、かかわりのないコースを歩んできている。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）