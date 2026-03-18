3月17日、歌手で俳優の星野源がラジオ『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演。4月から自身の枠を後継するサカナクション・山口一郎について言及し、その内容が話題となっている。

「同番組は、2016年3月に放送が開始されました。毎週火曜日を星野さんが担当し、10年間継続してきましたが、3月31日をもってその歴史に幕を閉じます。3月9日、同枠を山口さんが継承することが発表されたばかり。そんな発表を受けて、星野さんが初めて言及しました」（芸能プロ関係者）

放送中に星野は、10年ほど山口と連絡をとっていないことを回想。山口が「星野さんがどう思っているのか？」と気にしていたことを問われると、「あ、1個あるね」と口を開いた。

「同番組が、ひとりで話すことが基本となることに触れ、『会話をする相手がいると、また全然違うと思うんですよ』、『ひとりしゃべり、あとオールナイトニッポン1部って、健康に悪いです。心と体には全然よくない』と、笑いながらも身体を酷使することを吐露。さらに、『生でやらないといけない番組なので、アーティストが30分から1時間の番組を持つっていうのとは違うので、健康がちょっと心配かな』と、体調面の気遣いを明かしたのです」（前出・芸能プロ関係者）

星野が明かした本音。山口とは45歳の同い年だといい、「ここからはじまるのは大変かもしれないんですけど、ぜひ頑張っていただきたいという思いでございます」と、最後にはエールを送っていた。

そんな星野が心配するのも無理はないと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「山口さんは、2022年6月にうつ病を発症。2024年1月に公表しています。その後未だ寛解をしておらず、治療と並行しながら仕事をしている状態。彼が次の担当になると明かされた時も、ファンからは心配の声が溢れました。星野さんは10年経験しているからこそ、より心配になったのでしょう。ご本人は“大丈夫”と明言していましたが、星野さんなりのエールを届けた形となりました」

そんな星野の気遣いは、視聴者にも届き、Xにはほっこりする声も届いていた。

《後は頼むよ！じゃなく頑張って下さいなのがとても素敵》

《一郎さんの健康を気遣う源さんの言葉が温かい》

星野からのエールが山口のパワーに繋がることを皆が願っている。