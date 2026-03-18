モノを愛する人たちが集まる、クローズドなコミュニティ「GetNavi Salon」。登録しているメンバー同士で、気になる新製品情報をシェアしたり、買ったモノのレビューをブログ形式で紹介し合ったりと、日々ディープな情報が飛び交っています。

2026年1月現在、メンバー数は約50名！ 一体どんな人たちがサロンに集まっているのか、生の声をお届けします。今回は2025年10月から参加している「りょうた」さんです！

【今回の話し手】りょうたさん（メンバー歴: 約5か月）

AndroidやPC周辺機器が特に気になるガジェット好き。新たな発見を求めて、ほしくなったらすぐに買っちゃうタイプ。



共通点があるおかげで、初対面でも話が弾む

Q: GetNavi Salonのことをどのように知りましたか。また、入会しようと思った「一番の決め手」は何でしたか？

以前からGetNaviを読んでいて、このサロンの存在が気になっていたんです。同じ興味を持つ人たちと交流したくなって参加しました。

Q:「入ってよかった！」エピソード これまでのサロン活動の中で、特に「ここに入っていて良かった！」と思ったエピソードや出来事があれば、いくつでも教えてください。

サロン内のコンテンツである「日記」や「つぶやき」を利用してメンバーと意見を交換したり、毎月行われるオンライン定例会で専門家の話を聞けたりして、ためになります。「加湿器選び」をテーマにした会では、まさに「いまほしかった情報」が得られました。ちょうど購入を検討していたタイミングだったんです。会の中で紹介された機種を比較検討のリストに入れ、最終的にはリズム（RHYTHM）の加湿器に決めました。この製品はサロン内でモニター企画になっていたこともあり、気になっていたんです。

Q: 編集部・仲間との距離感 ・Getnavi編集部員や、他のサロンメンバーとはどのような交流がありますか？ 接しやすい、話しやすいなど印象を教えてください。

メンバーそれぞれに興味・関心分野があるものの、一つの同じ話題で盛り上がることもでき、フランクにやり取りができています。

たまにオンライン上で行われる交流会では画面越しに顔を合わせてお話しすることで、普段の日記やチャットだけでは見えてこなかった皆さんのご年齢や、たとえば「実はエンジニアをされている」といった意外なバックグラウンドを知ることができ、一気に距離が縮まりました。皆さん「ガジェット好き」という強い共通点があるため、初対面でも会話が止まることがなかったことが印象的です。

↑愛用しているキーボード。サロンメンバーの中には同じキーボード好きがいるため、共通の話題で盛り上がれる。

↑私物のドローン。室内を飛ぶ様子を、オンライン交流会で画面越しにメンバーに披露し、場を盛り上げた。

モニター企画でまさかのジレンマ⁉

Q: 生活の変化 ・サロンに入ってから、ご自身の「モノ選びの視点」や「毎日の楽しみ方」に変化はありましたか？

誰に何が当たるかは運次第という「福袋」企画のモニターに当選して、驚くほどのうれしさと戸惑いの両方を味わいました（笑）。箱を開けた瞬間、モバイルバッテリーやケーブルなどの実用的なアイテムが見えて「これは使える！」とテンションが上がったのですが、もう一つ入っていた「セキュリティワイヤー」を見たときは、「個人宅でこれを何に使えばいいんだ……⁉」と思わず固まってしまいました。

ノートパソコンを盗難から守るために使う防犯ツールなのですが、いまだに活用法について悩み中。「いっそ職場で使うか」と考えているところです。

また、モバイルバッテリーを実際に使ってみて気づいたこともありました。最近のガジェットは非常に小型で高性能ですが、小さく持ち運びしやすい分だけ迷子になりやすく、「どのカバンのポケットに入れたっけ？」とになってしまうんですよね。

こうした「自分では絶対に買わないモノ」との出会いや、「実際に使わないとわからなかったメリット・デメリットの発見」もモニター企画の醍醐味ですね。

Q: 未来の仲間へのメッセージをお願いします。

メンバーとの日頃の意見交換やオンライン定例会、モニターとレビュー、企業がクローズドで行う新製品発表イベントへの参加など、普通ではできない体験ができます。ぜひ気軽に参加してみてください！

GetNavi Salonが気になるから、まずはちらっと様子を見てみたいなあ……という方には【お試しプラン】 がおすすめです。通常プランとして位置付けている【GetNavi Salonメンバープラン】と比べて一部機能の利用はできませんが、ワンコインでご入会いただけますよ！ぜひ、お気軽にご参加くださいね。

サービス：GetNavi Salon

月額：GetNavi Salonメンバープラン 1650円（税込）／お試しプラン 500円（税込）

内容：GetNavi Salonメンバープラン利用の場合

・月刊誌「GetNavi」が特典として付きます（毎月25日前後に到着予定）

・編集部主催月1回のオンラインMTG参加

・編集部からの情報発信

・毎月のモニター品提供企画への参加

・各種部活動（グループ）への参加およびメンバー同士の交流

・不定期で開催のオフ会や交流会への参加

※お試しプランは上記コンテンツの一部をご利用いただけません

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