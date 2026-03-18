若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

3月17日（火）に放送された同番組では、ゲストにM!LK・塩粼太智が登場。そのなかで、二人ならではの“悩み”を共有する場面があった。

【映像】若槻千夏「私たち損してるよね？」 同じ“特徴”を持った男性アイドルと悩みを共有

冒頭から「若槻さんと会ってみたかった！」という塩粼に、若槻も「私も会ってみたかったの。だって陽キャじゃん！」といきなり波長が合う二人。

いざ心理テストが始まっても、二人は選んだ答えが同じになるなど“奇跡のシンクロ”で盛り上がる。

そんななか、“一番気まずいシチュエーション”でわかる心理テストでは、「電車で隣の人がもたれかかってきた」「友人に送る会社の愚痴を上司に誤爆LINE」「友人と焼肉で最後のお肉が1枚余った」「先輩が話し始めた話が、前も聞いたことある時」の4つから答えを選ぶことに。

ここで“誤爆LINE”を選んだ若槻に対し、塩粼は“電車”を選択して初めて意見が分かれる。

このテストでわかるのは「モテ度」。

モテ度“高い”という結果になった塩粼が「おっしゃー！」と雄たけびを上げると、若槻は耳をふさぎ「声でか！絶対モテない声量」とツッコんでスタジオの笑いを誘う。

すると、この大声の話題から若槻が「私たち声でかいじゃん。声が小さい人のほうがモテてきたと思わない？」と唐突に質問を投げかける。

これに塩粼が「思います」と共感すると、「損してるよね？ウチら」と二人の意見は一致。塩粼からも「そうなんです！ちょっと眠たいときは『機嫌悪い？』ってなる」と“声でかいあるある”が披露された。

若槻も負けじと、「あと『え？』ってみんなが聞くじゃん。でも『しょうもねぇ話だな！』って。しょうもないのも可愛いし、ありがたいみたいな。あれちょっと納得いかないけど…よかったね！」と本音がこぼれ出るも、最後は塩粼の結果を褒める方向に急ハンドルを切っていた。