Lucky Kilimanjaroの新曲「朝日」が、4月6日24時から放送のTVアニメ『LIAR GAME』のエンディングテーマに起用される。

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本アニメは、2005～2015年に『週刊ヤングジャンプ』にて連載された甲斐谷忍による同名漫画が原作。Lucky Kilimanjaroにとって、アニメのエンディングテーマを担当するのは今回が初となる。

アニメのために書き下ろした本楽曲は、作中の極限状態にある心理戦の熱を、包み込むような優しさで癒やす一曲となっており、フロントマンの熊木幸丸（Vo）は、ヒロイン 神崎直の持つ純粋な“信じる心”を、暗闇を照らす光に例えて楽曲を制作したと語っている。

・Lucky Kilimanjaro コメント

私たちはときに、迷い落胆し暗がりの中へ隠れようとしてしまいます。神崎直の持つ信じる心に、暗がりを照らしてもう一度明るい場所へ連れ出してくれる光のようなものを感じ、楽曲として表現しました。高度な頭脳戦でオーバーヒートした頭を和らげてくれる曲だと思います。ぜひ楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）