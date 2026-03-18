日本の妖怪をテーマにしたイマーシブ空間！「動き出す妖怪展 TOKYO」って？

古代日本の神話や伝承など豊かな想像力から生まれ、時代を超えて世界の人々に愛される日本の妖怪たち。

「動き出す妖怪展 TOKYO」では、妖怪画・戯画に描かれたそのユーモラスな姿が、3DCGやプロジェクションマッピング・ホログラフィックスクリーンといった最先端のデジタル技術で再現されています。また立体造形もあり、よりリアルな妖怪の世界見られること間違いなし。

世界を魅了する「YOKAI」ワールドに迷い込み、大人から子どもまで妖怪文化を体感できる、新感覚のアートエンターテインメント展覧会なんです。



イマーシブな立体映像空間で妖怪の世界に没入

3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンを駆使し、妖怪たちがダイナミックに動き出す立体的な映像空間を体感。

鑑賞するだけでなく、妖怪たちと一緒に動画や写真撮影をしたり、妖怪絵巻の一部となって異世界に迷い込む没入体験が楽しめます。



迫力の立体造形で“リアルな妖怪”と出会う

映像空間だけでなく、立体造形によってリアルに再現された妖怪たちもみどころのひとつ。

鬼や天狗、河童、付喪神など、ユーモラスな妖怪たちが現実の空間に登場します。細部まで作り込まれた立体造形とイマーシブ演出のコラボレーションで、妖怪たちの表情や質感を間近で楽しめます。

貴重な妖怪画・戯画・妖怪美術の展示解説で文化を学ぶ

歌川国芳による妖怪の浮世絵版画の実物展示のほか、江戸・明治時代に描かれた「百鬼夜行之図」や「百物語」など、貴重な妖怪画・戯画・妖怪美術を解説。

古代日本の神話や伝承など妖怪の文化的・歴史的背景を紐解きながら、妖怪がどのように現代のポップカルチャーへつながっているのかを探ります。



会期中の土・日曜とお盆期間は、天狗・鬼・河童・栄螺鬼（さざえおに）・座敷わらしなどのポップでユーモラスな日本古来の妖怪たちが会場を巡回！まるで本当の妖怪の世界に迷いこんだかのような気持ちになりそう。

妖怪たちと一緒に写真撮影もできますよ、これが本当の心霊写真ですね…！

■妖怪グリーティング

実施期間：会期中の土・日曜および春休み（3月27日（金）〜4月5日（日））・ゴールデンウイーク期間（5月2日（土）〜5月10日（日））

実施時間：9時30分〜20時

登場する妖怪：天狗・河童・座敷わらし・雪女などを予定。館内を1〜2匹の妖怪が練り歩きます。

さらに、会期中の毎週土曜とゴールデンウイーク特定期間の16時からは、妖怪の数がさらに増え、少し怖さが増した妖怪も登場する「怖さマシマシ妖怪グリーティング」も開催されます。よりたくさんの妖怪に会いたい人はこの時間がおすすめです。

■怖さマシマシ妖怪グリーティング

実施期間 ：会期中の毎週土曜とゴールデンウイーク特定期間（5月3日（日）〜５月６日（水））

実施時間：16〜20時

登場する妖怪：栄螺鬼（さざえおに）・釜鳴り（かまなり）・女郎蜘蛛などを予定。館内には妖怪グリーティングと合わせて3〜4匹の妖怪が練り歩きます

※館内を練り歩く妖怪の数と種類は変更になる場合があります



着物・浴衣など和装で来場すると、当日会場チケット料金から100円が割引されます。会場券売機（現金のみ）にて、当日割引チケットを購入すると適応されるのでチェックしてみてください。そのほかのチケット情報はこちら！各種プレイガイドから購入できます。■前売券：2026年3月26日（木）23時59分までの販売大人2400円、学生（高・大・専門）1600円、子ども700円、シニア（65歳以上）2300円■当日券大人2600円、学生（高・大・専門）1800円、子ども800円、シニア（65歳以上）2500円※子ども料金は４歳以上中学生以下です※3歳以下の入場は無料です※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません※会場混雑時などは入場まで時間がかかる場合があります※当日会場で、学生証や年齢の分かるものを提示する可能性があります

日本の妖怪の魅力を迫力の映像美で堪能してみましょう！



■動き出す妖怪展 TOKYO 〜Imagination of Japan〜

住所：東京都品川区東品川2-6-4（寺田倉庫 G1ビル）

TEL：052-229-6030（平日10〜17時）※動き出す妖怪展 実⾏委員会事務局 （テレビ愛知事業局）

開催期間： 2026年3月27日（金）〜6月28日（日） ※期間中休館日なし

開催時間：9時30分〜20時（最終⼊場19時30分）※最終日6月28日（日）のみ17時まで（最終入場16時30分)

Text：のじょ

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

