大島僚太が鹿島戦で5か月ぶりの復帰

川崎フロンターレのMF大島僚太が復帰戦で早速持ち味を存分に発揮した。

大島は昨年10月に負った左長内転筋肉離れの影響で長期離脱していたが、3月15日に行われたJ1百年構想リーグ地域リーグラウンド第6節の鹿島アントラーズ戦（0-1）に先発して約5か月ぶりの復帰を果たした。

度重なる怪我に苦しむ司令塔だが、正確なパスやターン一つで魅せる技術は健在だ。前半6分には味方からのパスを受けた際に鹿島FW鈴木優磨から激しいプレスをかけられたが、相手とボールの間に身体をうまく入れて反転。鈴木と入れ替わるようにして前を向き、パスをつないでチャンスにつなげてみせた。

Jリーグ公式YouTubeは「これぞ大島僚太 復帰戦で魅せた技術光るターン」とプレー動画を公開。鈴木との激しい競り合いになった場面だけに再びの負傷を恐れる声も上がっていたが、それと同時に「やっぱり大島は本当に上手い」「背中に目ついてないと無理だろこのプレー」「怪我しなければ最強の選手のひとり」「前向くのが上手いし守備もできるから攻守において万能」「大島僚太の復帰が一番の補強」といったコメントが寄せられるなど、やはりその技術の高さがファンを魅了していた。（FOOTBALL ZONE編集部）