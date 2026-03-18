タリーズコーヒー、環境配慮型の新店舗を大井町に3・28オープン 店内随所にリサイクル素材を活用、「＆TEA」で紅茶メニューを充実

タリーズコーヒー、環境配慮型の新店舗を大井町に3・28オープン 店内随所にリサイクル素材を活用、「＆TEA」で紅茶メニューを充実