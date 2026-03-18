【スシロー×パペットスンスン コラボキャンペーン「みんなでスシロー！」後半】 3月18日～ 開催

あきんどスシローは、CHOCOLATE Inc.のキャラクター・パペットスンスンとのコラボキャンペーン「みんなでスシロー！」後半を全国のスシロー店舗にて本日3月18日より開始する。

コラボ後半では、スンスンたちがデザインされたクリアポーチ&mシール付きのぷちローセットや、新たなピック付きメニューが登場。おいしいおすしと共に、本コラボならではの特典が用意される。

メディア向けの試食会にて商品を撮影できる機会を得たので、本稿ではコラボ後半に登場するメニューやグッズを撮り下ろしで紹介していく。

□スシロー×パペットスンスン コラボキャンペーン「みんなでスシロー！」のページ

コラボ限定クリアポーチ&シール付き商品

パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ＆シール付きぷちローセット

販売期間：3月18日～コラボ限定クリアポーチ＆シールの手配総数17.3万個分が完売次第終了

価格：680円～

ミニしゃりのおすし4貫（えび、サーモン、まぐろ、たまご）、いくらの包み、ハンバーグ、デザートのゼリーのセット「ぷちローセット」が、スンスンたちがかわいくデザインされた限定クリアポーチ＆シール付きで登場する。

クリアポーチ＆シールは全部で3種。ランダム提供となり、デザインを選ぶことはできない。

「パペットスンスンコラボ限定クリアポーチ＆シール付きぷちローセット」 価格：680円～

クリアポーチ＆シールはブラインドパッケージで提供される

クリアポーチは全部で3種。スンスンらしいポップでカラフルなデザインとなっている

ポーチに合わせてシールも同じく3種が用意されている。コラボならではのここでしか手に入れることができない貴重なものとなっている。ファンの方はぜひゲットしていただきたい

コラボ限定ピック付き商品

パペットスンスンコラボ限定ピック付きこだわりハンバーグにぎり

販売期間：3月18日～コラボ限定ピックの手配総数23.4万枚分が完売次第終了

価格：250円～

ジューシーなハンバーグをまるごとのせたコラボおすしが、コラボ限定ピック（全5種）付き登場。あふれる肉汁と肉の旨みを存分に楽しめる一品に仕上がっている。

「パペットスンスンコラボ限定ピック付きこだわりハンバーグにぎり」 価格：250円～

パペットスンスンコラボ限定ピック付きまぐたく巻

販売期間：3月18日～コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

価格：250円～

こちらのまぐたく巻もコラボ限定ピック（全5種）が付きで登場。まぐろの旨み、バリバリ食感のたくあんは相性が良く、一度食べたらクセになる組み合わせとなっている。

「パペットスンスンコラボ限定ピック付きまぐたく巻」 価格：250円～

こだわりハンバーグにぎり、まぐたく巻はいずれも同じピックが用意されている。提供はランダムとなるため、デザインは選ぶことができない。

ご飯粒が口元に付いているおちゃめなスンスンがとってもキュート

裏までかわいい

ピックは全5種がラインナップ。ランダム提供となるため、友人同士で交換し合ったりするのも楽しそうだ

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee