北山宏光、テレ東初冠番組！三浦翔平と豪華ゴルフ対決！！「北山宏光のゴルフ PARっといこうぜ！」

テレ東では、3月22日（日）午後4時から、北山宏光のテレ東初冠番組となる「北山宏光のゴルフPARっといこうぜ！」を放送します。

本番組は、プライベートでも親交が深いという北山宏光、三浦翔平がそれぞれリーダーとなり、豪華ゲストと共にチーム対抗戦を繰り広げるゴルフエンターテインメント番組です。

「週末ゴルフがもっと楽しくなる」をテーマに、実力だけでなくファッションやチームワーク、車での移動を含めたゴルフの多様な楽しみ方を提案！

対決には、武井壮、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、シュウペイ（ぺこぱ）ら個性豊かなゲストに加え、菅楓華プロ、青木香奈子プロら今をときめく若手女子プロゴルファー5名も参戦。 華麗なプロの技と、爆笑必至のバラエティ企画が融合した新感覚のゴルフエンタメをぜひお楽しみください。

豪華賞品が当たる視聴者プレゼント企画も実施します。ぜひ最後までお見逃しなく！！

＜番組の見どころ＞

ゴルフにまつわる？5番勝負！！

1番目：東京ゴルフ ランウェイコレクションSS

芝生の上に赤い絨毯が登場！ ファッション、ドライバーの飛距離、そして「ショット後の一言」のセンスを女子プロが審査する、ゴルフ界の総合格闘技。

2番目：PARフェクト12ターゲット

150秒以内に12枚の的を射抜くストラックアウト対決。 正確なコントロールとスピードが試されます。

3番目：神業スーPARショット対決

「木が邪魔で打てない！」という絶体絶命のピンチを、華麗な神業と「イケメンな一言」で救い出せるか？

4番目：池ポチャNG！ハイPARニアピン対決

アプローチの精度が問われるニアピン勝負。 攻めすぎて池ポチャした選手には、恐怖の罰ゲームが…！

5番目：チームでPARっとゴルフしようぜ

最後は1つのボールを交互に打つチームワーク戦。 リーダーの北山と三浦が最初と最後の1打を担当し、ドラマチックな結末に…！？



©テレビ東京



＜出演者コメント＞

■北山宏光

正直、僕はあまりゴルフ上手ではありません。

仲間と遊びで行ってたゴルフが、この様な番組になり、大事になり、とてもびっくりしています。学生の頃駅のホームで見かけていた傘で素振りをするサラリーマンの方々の気持ちが今はとてもわかります。

普段あまり会えない方々とも、プレーを通じて仲良くなれたことも、スポーツの魅力のひとつだと思います。きっとゴルフに興味がある方もない方も楽しめる内容になっていると思いますので、ぜひご覧ください。



©テレビ東京



＜番組概要＞

【タイトル】 北山宏光のゴルフPARっといこうぜ！

【放送日時】 2026年3月22日（日）午後4時～午後5時15分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信!

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp

【MC】 北山宏光

【ゲスト】 三浦翔平、シュウペイ（ぺこぱ）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、武井壮、後藤楽々、菅楓華プロ、青木香奈子プロ、與語優奈プロ、吉澤柚月プロ、福田萌維プロ、松澤亜海（テレビ東京アナウンサー）

【プロデューサー】 穂苅雄太

【製作著作】 テレビ東京