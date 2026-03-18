わーすた・松田美里が語るアイドル人生と今の想い「我慢はしなくてもいいんじゃないかな」
「我慢はしなくてもいいんじゃないかな」
まもなく結成11周年を迎えるアイドルグループ・わーすたの松田美里が、デビュー当時の自分に伝えたいことを語った。そんな26歳になった彼女が、3年ぶり2冊目となる写真集『想いごと』を3月25日に発売。グアムで撮影された本作には、「私のフェチな部分を詰め込みました」と本格的な水着グラビアにも初挑戦した。
また、今作と連動した連載コラムでは、家族だけに見せる“箱入り娘”としての素顔や、隠れ完璧主義ゆえの葛藤などが綴られていることも話題に。10年の活動を経て、ようやく「そうじゃない部分も見せていいんだ」と思えた彼女が語る、アイドル人生と今の想いとは――。
◆10の数字はわかりやすく長くやっていますという証明
――結成10年目という節目の年はどんな思いで活動していましたか。
松田美里（以下、松田）：自分が想像していたよりも長く、しっかりコツコツと活動をやって来たなという感覚があって。一年ずついろいろなことをやらせていただいて、同じものはなかったなって振り返ったときに感じられる活動ができているのは恵まれているなと強く感じました。
やっぱりアイドルの世界って新しいグループがたくさんできたり、逆にグループが解散したりすることも珍しくはない。そのなかで、わーすたの姿を目標にしてくれるアイドルさんがキラキラした目で挨拶に来てくれたりとか、ステージの上で喋ってくれたりするのを見ると、憧れるようなアイドルをさせていただけているのはすごく幸せ者だなと噛みしめながらやっていました。10周年を迎えて、久しぶりにお会いしたスタッフさんから「貫禄が出たね」って言っていただけたこともあったので（笑）。10の数字はわかりやすく長くやっていますっていうものだなと思いましたね。
――メンバー同士の関係値は変わりました？
松田：女の子同士なので、お互いの気遣いが良い意味で家族みたいなに変わってきているのは面白いです。楽屋で何も言わずにメンバーがキョロキョロしていたら、黙ってティッシュを差し出すメンバーがいたり。そういうのも見てると、「これは普通にやってるけど、普通じゃないよな」って、ほっこりした気持ちになります。
――結成当時、松田さんは高校生でしたが今は26歳ですね。
松田：大人になったなぁ（笑）。思春期とかは感情のコントロールが下手で振り回されていて、とくに母親に反抗していた時期もありました。今はそういう部分が「自分の未熟さ」だと気づけたりとか、見えていない部分にも感謝できるようになったことは大きいですね。スタッフさんやファンの方、自分の想像力が高くなるともっと感謝できることが増えるんだなっていうのに気づけたのは、年を取ってよかったなと思います。
――ここからまた、どんなアイドルになっていきたい？
松田：人は新しいものが好きだと思うから、どこに行っても楽しんでもらえたらいいけど、わーすたに戻ってきたら落ち着くなっていうアイドルではいたいです。だから目標は、実家のようなアイドルですっていうのは何度か言ったことがあります。私の中のアイドルとしてのポリシーは、“絶対的な多幸感”だと思っているので、そこを追求したいなって思っています。
――そして、3年ぶりの2冊目の写真集が出ますね。オファーがあったときはどんな心境でした？
松田：嬉しかったです。ファースト写真集のコンセプトであったような彼女感みたいなものは、ファンの方に作品を出すたびに見てもらってきたと思うので、3年経って、今回はまた違う見応えのあるものにしたいと思いました。撮影場所はグアムだったんですけど、自分のフェチ的な部分を写してもらうことにこだわって撮影しました。
まもなく結成11周年を迎えるアイドルグループ・わーすたの松田美里が、デビュー当時の自分に伝えたいことを語った。そんな26歳になった彼女が、3年ぶり2冊目となる写真集『想いごと』を3月25日に発売。グアムで撮影された本作には、「私のフェチな部分を詰め込みました」と本格的な水着グラビアにも初挑戦した。
また、今作と連動した連載コラムでは、家族だけに見せる“箱入り娘”としての素顔や、隠れ完璧主義ゆえの葛藤などが綴られていることも話題に。10年の活動を経て、ようやく「そうじゃない部分も見せていいんだ」と思えた彼女が語る、アイドル人生と今の想いとは――。
――結成10年目という節目の年はどんな思いで活動していましたか。
松田美里（以下、松田）：自分が想像していたよりも長く、しっかりコツコツと活動をやって来たなという感覚があって。一年ずついろいろなことをやらせていただいて、同じものはなかったなって振り返ったときに感じられる活動ができているのは恵まれているなと強く感じました。
やっぱりアイドルの世界って新しいグループがたくさんできたり、逆にグループが解散したりすることも珍しくはない。そのなかで、わーすたの姿を目標にしてくれるアイドルさんがキラキラした目で挨拶に来てくれたりとか、ステージの上で喋ってくれたりするのを見ると、憧れるようなアイドルをさせていただけているのはすごく幸せ者だなと噛みしめながらやっていました。10周年を迎えて、久しぶりにお会いしたスタッフさんから「貫禄が出たね」って言っていただけたこともあったので（笑）。10の数字はわかりやすく長くやっていますっていうものだなと思いましたね。
――メンバー同士の関係値は変わりました？
松田：女の子同士なので、お互いの気遣いが良い意味で家族みたいなに変わってきているのは面白いです。楽屋で何も言わずにメンバーがキョロキョロしていたら、黙ってティッシュを差し出すメンバーがいたり。そういうのも見てると、「これは普通にやってるけど、普通じゃないよな」って、ほっこりした気持ちになります。
――結成当時、松田さんは高校生でしたが今は26歳ですね。
松田：大人になったなぁ（笑）。思春期とかは感情のコントロールが下手で振り回されていて、とくに母親に反抗していた時期もありました。今はそういう部分が「自分の未熟さ」だと気づけたりとか、見えていない部分にも感謝できるようになったことは大きいですね。スタッフさんやファンの方、自分の想像力が高くなるともっと感謝できることが増えるんだなっていうのに気づけたのは、年を取ってよかったなと思います。
――ここからまた、どんなアイドルになっていきたい？
松田：人は新しいものが好きだと思うから、どこに行っても楽しんでもらえたらいいけど、わーすたに戻ってきたら落ち着くなっていうアイドルではいたいです。だから目標は、実家のようなアイドルですっていうのは何度か言ったことがあります。私の中のアイドルとしてのポリシーは、“絶対的な多幸感”だと思っているので、そこを追求したいなって思っています。
――そして、3年ぶりの2冊目の写真集が出ますね。オファーがあったときはどんな心境でした？
松田：嬉しかったです。ファースト写真集のコンセプトであったような彼女感みたいなものは、ファンの方に作品を出すたびに見てもらってきたと思うので、3年経って、今回はまた違う見応えのあるものにしたいと思いました。撮影場所はグアムだったんですけど、自分のフェチ的な部分を写してもらうことにこだわって撮影しました。