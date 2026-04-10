ロックバンド、SHAZNAのボーカルIZAMが10日までにインスタグラムを更新。横暴な振る舞いをする一部の音楽ファンに苦言を呈した。IZAMは「ライヴイベントなどでの七不思議のひとつ。。。」と書き出し、「出演するバンドによってお客様の層が異なるのは当たり前なのは理解できるのだが、お目当てバンドではないバンドのお客様やスタッフさん（バンドスタッフ、会場スタッフ含む）などに攻撃的だったり、やけにイキる人が居るのはなぁ