リバプールは9日、DFアンドリュー・ロバートソン(32)が今シーズンをもって退団することを発表した。ロバートソンは2017年7月にハル・シティから加入し、攻撃的な左サイドバックとしてチームに貢献してきた。リバプールではこれまで公式戦370試合以上に出場している一方、今季はベンチスタートが中心でリーグ戦は19試合の出場にとどまっている。ロバートソンは退団の決断について熟考したことを明かしながら「サッカーは進ん