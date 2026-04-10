お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方の小木博明（54）とともに生出演。俳優黒沢年雄（82）のブログ投稿による炎上騒動について言及した。黒沢は常連客として訪れていたパン屋でパンを購入。規定の購入金額を割り込んでいたため、駐車場代が無料となるスタンプを押してもらえなかったことに対し「今まで何十回と購入して来た事か!」と怒