元日本テレビアナウンサーで、日テレ学院の学院長を務めていた多昌博志（たしょう・ひろし）さんが7日、多発肝腫瘍のため死去した。63歳。10日、同学院などが発表した。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われるという。【写真】交友関係も広く…阪神OB会長・掛布雅之氏と笑みを浮かべる多昌博志さん発表によると、多昌さんは3月27日に体調不良で検査入院し、4月7日に死去したという。今月1日に63歳の誕生日を迎えたばかりだっ