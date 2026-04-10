克服したウイークポイント５月２日、東京ドームで開催される世界Sバンタム級統一戦は「世紀の一戦」として世界中から注目を集めている。もはや説明不要の日本ボクシング界の至宝・井上尚弥（32）がメイン。その井上に挑戦する中谷潤人（28）も昨年６月にバンタム級統一王者に輝き、全階級を通じた最強ランキングの「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」７位に名を連ねるなど計り知れない強さを持つ。ともに32戦無敗。最強の王者に