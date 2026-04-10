米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は９日（日本時間１０日）にドジャースが将来的にホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を獲得する可能性があると報じた。「カリフォルニア・ポスト紙のジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者は先日、ドジャースが将来的に日本人スター選手を獲得する可能性があると予測した。その選手とは現在、シカゴ・ホワイトソックスと契約しているものの、