３月１７日（火）のヒルナンデス！は・・・あさこ＆佳代子 オトナ女子旅in筑波＆新商品グランプリ
あさこ＆佳代子 オトナ女子旅inつくば
今回の気まま女子旅は、都心から最速４５分でいける
つくば・常総エリアで春の絶景スペシャル！
日帰りで楽しめるプランを２人がチェック！
〈VTR出演者〉
いとうあさこ 大久保佳代子
【筑波山梅まつり】※2026年の梅まつりは終了しております
★お土産館
・福来みかんメンチカツ ３８０円
・ニラメンチ ３８０円
・御菓子司梅月 梅どら ３００円
★杉本や
・つくばうどん １２００円
・みよこの七味 ノーマル ６００円
【筑波山神社】
・厄割り玉 初穂料 ３００円
【コマ展望台】
・つくば鶏親子丼 １３００円
・福来しょうゆラーメン １１００円
・みそ田楽 ６００円
【クイズのご褒美】
moymoアイス Doppio 500円
新商品グランプリ
開催日：2026年1月28日（水）〜29日（木）
開催場所：パシフィコ横浜
グランプリエントリー数：93品
春夏、秋冬の年2回のタイミングで発売された新商品を一般消費者が、
価格・味・量・使い勝手・トレンド・おすすめ度 などを総合的に評価し
ランキングを決定する日本アクセス独自の販促企画
【出演者】浦野モモアナウンサー
●2月１８日（水）
イチオシ！うどんたれ まんぞくカレー
●２月１３日（金）
リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック
●２月１７日（火）
ＳＳＫ 休⽇のガツンとにんにくタレッシング
●２月５日（木）揚げずに本格から揚げ調味料
●３月１日（日）バター⾵味シート
●２月２４日（火）くちどけフローズン 洋梨
●２月１３日（金）
プチッとうどん たらこクリームうどん
●２月９日（月）
だしの旨みとスパイスのカレー中辛
●３月２日（月）
メインディップ 鶏ももポテトのハニーマスタード
●３月１日（日）つけ旨オイル うま塩味
●２月１日（日）圧搾純正胡麻油 プッシュボトル
●３月１日（日）
シュガートーストはちみつバター風味
●３月１日（日）さつまいもマッシュ
●３月１日（日）
うどんにまぜる豆腐（明太風味）
●３月３日（火）
お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん
●２月２日（月）
うどん和膳 彩り野菜かき揚げとちくわ天
●３月１日（日）
ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー
●３月１日（日）
Delcyチン！する私のポテトサラダ
●３月２日（月）焼うどんの素 だし醤油味
●３月１日（日）明太マヨスプレッド