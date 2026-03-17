あさこ＆佳代子 オトナ女子旅inつくば



今回の気まま女子旅は、都心から最速４５分でいける

つくば・常総エリアで春の絶景スペシャル！

日帰りで楽しめるプランを２人がチェック！



〈VTR出演者〉

いとうあさこ 大久保佳代子



【筑波山梅まつり】※2026年の梅まつりは終了しております

★お土産館

・福来みかんメンチカツ ３８０円

・ニラメンチ ３８０円

・御菓子司梅月 梅どら ３００円



★杉本や

・つくばうどん １２００円





【神橋亭 みよこの七味】・みよこの七味 ノーマル ６００円【筑波山神社】・厄割り玉 初穂料 ３００円【コマ展望台】・つくば鶏親子丼 １３００円・福来しょうゆラーメン １１００円・みそ田楽 ６００円【クイズのご褒美】moymoアイス Doppio 500円新商品グランプリ開催日：2026年1月28日（水）〜29日（木）開催場所：パシフィコ横浜グランプリエントリー数：93品春夏、秋冬の年2回のタイミングで発売された新商品を一般消費者が、価格・味・量・使い勝手・トレンド・おすすめ度 などを総合的に評価しランキングを決定する日本アクセス独自の販促企画【出演者】浦野モモアナウンサー●2月１８日（水）イチオシ！うどんたれ まんぞくカレー●２月１３日（金）リケンのノンオイル かけちゃえ エスニック●２月１７日（火）ＳＳＫ 休⽇のガツンとにんにくタレッシング●２月５日（木）揚げずに本格から揚げ調味料●３月１日（日）バター⾵味シート●２月２４日（火）くちどけフローズン 洋梨●２月１３日（金）プチッとうどん たらこクリームうどん●２月９日（月）だしの旨みとスパイスのカレー中辛●３月２日（月）メインディップ 鶏ももポテトのハニーマスタード●３月１日（日）つけ旨オイル うま塩味●２月１日（日）圧搾純正胡麻油 プッシュボトル●３月１日（日）シュガートーストはちみつバター風味●３月１日（日）さつまいもマッシュ●３月１日（日）うどんにまぜる豆腐（明太風味）●３月３日（火）お水がいらないプレミアム 中華蕎麦とみ田濃厚豚骨魚介らぁめん●２月２日（月）うどん和膳 彩り野菜かき揚げとちくわ天●３月１日（日）ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー●３月１日（日）Delcyチン！する私のポテトサラダ●３月２日（月）焼うどんの素 だし醤油味●３月１日（日）明太マヨスプレッド



