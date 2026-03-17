下関の観光地にはどんなゴミが落ちている? コスモの清掃活動に密着
コスモエネルギーホールディングスは3月14日、山口県下関市で「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」を実施し、約130名の参加者が清掃活動を行った。海外でも人気の高まる観光地・下関にはどんなゴミが落ちている? 密着取材を敢行した。
コスモが「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 下関」を開催
清掃活動を開始!
「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」は清掃活動、地域との連携、環境啓発プログラムを組み合わせ、暮らしの中に「捨てない」「循環させる」意識が広がることを期待してコスモが実施している取り組みだ。この日の会場は海上交通の要衝として知られる下関。参加者が集まった早朝の唐戸市場からは、ひっきりなしに行き交う大型船舶の姿を見ることができた。
関門橋をくぐる大型タンカー
受付で軍手、トング、ゴミ袋が配られた
使用済み天ぷら油も受付で回収
開会式では下関市 環境部の吉田誠氏が登壇。コスモエネルギーホールディングスが取り組んでいる「Fry to Fly Project」について紹介した。
広場にて開会式が行われた
コスモエネルギーホールディングスでは食用油(廃食用油)を回収し、それを原料に持続可能な航空燃料(SAF：Sustainable Aviation Fuel)を作るFry to Fly Projectを進めている。SAFはCO2排出量を約80％削減できる航空燃料で、日本ではコスモが初めて量産化を実現した。吉田氏は参加者に「下関市役所でも、コスモさんの取り組みを応援しています。1人ひとりの行動は小さくても、みんなで取り組んでいくことが環境保護につながっていきます」と語りかけた。
下関市 環境部 部長の吉田誠氏
清掃活動と並行して開催されたワークショップでは、ペットボトルの蓋を細かく刻み、アイロンで溶かしてしおり(ブックマーク)やアクセサリーを作るアップサイクル活動が体験できた
かくして清掃活動がスタート。参加者は「どこにゴミが落ちていそうか」を相談しながら、姉妹都市ひろば、海峡沿いのウッドデッキ、唐戸市場、市立しものせき水族館 海響館、はい！からっと横丁の周辺でゴミを探した。
ゴミ拾いチームの士気は高い
まずは海峡沿いのウッドデッキでゴミを探す
観光地で見つかったゴミは?
観光客も利用するベンチの脇の茂みには、醤油の入れ物や箸の入っていた袋が落ちていた。歩道沿いでは観光パンフレット、タバコの吸い殻を発見。花壇の草花には、お菓子の包装紙が絡みついている。参加者は「風に吹かれて海に落ちてしまう前に」と、慎重にトングでつかんではゴミ袋に入れていく。
茂みにゴミがたまっている
海に落ちる前に回収!!
参加した高校生は「このあたりには、普段からよく遊びに来るんです。でもこうして歩くと、ゴミがけっこう落ちてますね」と話す。
ゴミが集まりだす
人気の観光スポット、唐戸市場を練り歩く
清掃エリアには、所々に環境問題に関するクイズのパネルが設置されていた。海響館の前には「海響館や唐戸市場では、電気やガスを工夫して、あるものをゼロにするチャレンジをしています。それはなんでしょう?」という難しい問題が。
環境問題についても学べる機会になっていた
こちらは海響館に展示されているシロナガスクジラの全身骨格標本(実物)
1時間半の清掃活動を終えると、あるかぽーと親水緑地に再集合。ここでゴミの分別をした。その結果、燃やせるゴミは満杯の状態。ビン、缶、その他のごみも、それなりの量が集まった。
充実の表情で清掃活動を終える参加者たち
たくさんのゴミを回収できた
コスモエネルギーホールディングスの担当者によると、現在は年に3回ほど、全国津々浦々でこうしたイベントを継続しているという。「下関でも過去に何回か開催していますが、リピートで参加してくださる方も多い印象です。お子さんたちに環境保護の大切さを伝えたい、という思いもあるようです」とのことだった。
なお受付では、家庭から出た古い油を前にして「これが飛行機の燃料になるの?」という驚きの声もあったようだ。「身近なことでもエコアクションに参加できるんだ、という実感を持っていただけたら嬉しいですね」と担当者は話していた。
小さな子も張り切ってゴミを拾っていた
トークショーの様子
イベントの最後にはタレントの兼頭のぞみさん、ゴミ拾いのスペシャリストでYouTuberのメガネ山口さんによるトークショーが行われた。身近なエコ活動、という話題で兼頭さんは、「スーパーで買い物をするときは、すぐに使う食材であれば棚の手前の商品を購入しますし、消費期限が迫っていて値下がっているものを手にとります。人参などのお野菜は、よく洗ったうえで皮ごと使っています。いかにゴミを出さずに済むかにも気を付けているんです」と話した。
トークショーを行うメガネ山口さん(左)、兼頭のぞみさん(右)
4年半をかけて、ゴミ拾いをしながら山口県内を1周した経験を持つメガネ山口さんは、「海岸に流れ着く漂着ゴミの多さに心を痛めました。どこの国が悪いというのではなく、お互い様。世界規模で考えなきゃいけない問題ですね」と話す。そのうえで、「周防大島で清掃活動している方がおっしゃったことが、いまでも心に残っています。1度でもゴミ拾いを経験した人は、2度とゴミは捨てん、という言葉でした」と山口さん。山口県を日本で最も綺麗な県にすべく、今後も活動を継続していくと誓っていた。
トークショーには「きれいな街は、人の心もきれいにする」をコンセプトに清掃活動を通じた地域貢献を続けているNPO団体 グリーンバード 下関チーム代表の竹本さんがゲストとして登壇。唐戸エリアでも毎月第2土曜日の朝、第4火曜日の夜に20人ほどでゴミ拾いを行っており、歓楽街では1時間で20kgものゴミが集まることもあるとした上で、「誰でも身近なことからエコアクションを起こせます。皆さんにも、気軽な気持ちで参加してもらえたら」と呼びかけた。
NPO団体 グリーンバード 下関チーム代表の竹本さん
JRC(青少年赤十字)の活動として地域の清掃に携わっている高校生たちもステージに立った。月に数回、グループで手分けして町を綺麗にしているという。メンバーは「地元の人から感謝の声をかけてもらえるときが嬉しい」「ほかの学校も巻き込んで活動を大きくしていきたい」「思い立ったが吉日という言葉があります。ゴミ拾いをしてみたい、と思ったときに勇気を出して行動してみてください」などと話していた。
高校生たちも清掃活動を行っている
近藤謙太郎 こんどうけんたろう 1977年生まれ、早稲田大学卒業。出版社勤務を経て、フリーランスとして独立。通信業界やデジタル業界を中心に活動しており、最近はスポーツ分野やヘルスケア分野にも出没するように。日本各地、遠方の取材も大好き。趣味はカメラ、旅行、楽器の演奏など。動画の撮影と編集も楽しくなってきた。 この著者の記事一覧はこちら
コスモが「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 下関」を開催
清掃活動を開始!
「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン」は清掃活動、地域との連携、環境啓発プログラムを組み合わせ、暮らしの中に「捨てない」「循環させる」意識が広がることを期待してコスモが実施している取り組みだ。この日の会場は海上交通の要衝として知られる下関。参加者が集まった早朝の唐戸市場からは、ひっきりなしに行き交う大型船舶の姿を見ることができた。
受付で軍手、トング、ゴミ袋が配られた
使用済み天ぷら油も受付で回収
開会式では下関市 環境部の吉田誠氏が登壇。コスモエネルギーホールディングスが取り組んでいる「Fry to Fly Project」について紹介した。
広場にて開会式が行われた
コスモエネルギーホールディングスでは食用油(廃食用油)を回収し、それを原料に持続可能な航空燃料(SAF：Sustainable Aviation Fuel)を作るFry to Fly Projectを進めている。SAFはCO2排出量を約80％削減できる航空燃料で、日本ではコスモが初めて量産化を実現した。吉田氏は参加者に「下関市役所でも、コスモさんの取り組みを応援しています。1人ひとりの行動は小さくても、みんなで取り組んでいくことが環境保護につながっていきます」と語りかけた。
下関市 環境部 部長の吉田誠氏
清掃活動と並行して開催されたワークショップでは、ペットボトルの蓋を細かく刻み、アイロンで溶かしてしおり(ブックマーク)やアクセサリーを作るアップサイクル活動が体験できた
かくして清掃活動がスタート。参加者は「どこにゴミが落ちていそうか」を相談しながら、姉妹都市ひろば、海峡沿いのウッドデッキ、唐戸市場、市立しものせき水族館 海響館、はい！からっと横丁の周辺でゴミを探した。
ゴミ拾いチームの士気は高い
まずは海峡沿いのウッドデッキでゴミを探す
観光地で見つかったゴミは?
観光客も利用するベンチの脇の茂みには、醤油の入れ物や箸の入っていた袋が落ちていた。歩道沿いでは観光パンフレット、タバコの吸い殻を発見。花壇の草花には、お菓子の包装紙が絡みついている。参加者は「風に吹かれて海に落ちてしまう前に」と、慎重にトングでつかんではゴミ袋に入れていく。
茂みにゴミがたまっている
海に落ちる前に回収!!
参加した高校生は「このあたりには、普段からよく遊びに来るんです。でもこうして歩くと、ゴミがけっこう落ちてますね」と話す。
ゴミが集まりだす
人気の観光スポット、唐戸市場を練り歩く
清掃エリアには、所々に環境問題に関するクイズのパネルが設置されていた。海響館の前には「海響館や唐戸市場では、電気やガスを工夫して、あるものをゼロにするチャレンジをしています。それはなんでしょう?」という難しい問題が。
環境問題についても学べる機会になっていた
こちらは海響館に展示されているシロナガスクジラの全身骨格標本(実物)
1時間半の清掃活動を終えると、あるかぽーと親水緑地に再集合。ここでゴミの分別をした。その結果、燃やせるゴミは満杯の状態。ビン、缶、その他のごみも、それなりの量が集まった。
充実の表情で清掃活動を終える参加者たち
たくさんのゴミを回収できた
コスモエネルギーホールディングスの担当者によると、現在は年に3回ほど、全国津々浦々でこうしたイベントを継続しているという。「下関でも過去に何回か開催していますが、リピートで参加してくださる方も多い印象です。お子さんたちに環境保護の大切さを伝えたい、という思いもあるようです」とのことだった。
なお受付では、家庭から出た古い油を前にして「これが飛行機の燃料になるの?」という驚きの声もあったようだ。「身近なことでもエコアクションに参加できるんだ、という実感を持っていただけたら嬉しいですね」と担当者は話していた。
小さな子も張り切ってゴミを拾っていた
トークショーの様子
イベントの最後にはタレントの兼頭のぞみさん、ゴミ拾いのスペシャリストでYouTuberのメガネ山口さんによるトークショーが行われた。身近なエコ活動、という話題で兼頭さんは、「スーパーで買い物をするときは、すぐに使う食材であれば棚の手前の商品を購入しますし、消費期限が迫っていて値下がっているものを手にとります。人参などのお野菜は、よく洗ったうえで皮ごと使っています。いかにゴミを出さずに済むかにも気を付けているんです」と話した。
トークショーを行うメガネ山口さん(左)、兼頭のぞみさん(右)
4年半をかけて、ゴミ拾いをしながら山口県内を1周した経験を持つメガネ山口さんは、「海岸に流れ着く漂着ゴミの多さに心を痛めました。どこの国が悪いというのではなく、お互い様。世界規模で考えなきゃいけない問題ですね」と話す。そのうえで、「周防大島で清掃活動している方がおっしゃったことが、いまでも心に残っています。1度でもゴミ拾いを経験した人は、2度とゴミは捨てん、という言葉でした」と山口さん。山口県を日本で最も綺麗な県にすべく、今後も活動を継続していくと誓っていた。
トークショーには「きれいな街は、人の心もきれいにする」をコンセプトに清掃活動を通じた地域貢献を続けているNPO団体 グリーンバード 下関チーム代表の竹本さんがゲストとして登壇。唐戸エリアでも毎月第2土曜日の朝、第4火曜日の夜に20人ほどでゴミ拾いを行っており、歓楽街では1時間で20kgものゴミが集まることもあるとした上で、「誰でも身近なことからエコアクションを起こせます。皆さんにも、気軽な気持ちで参加してもらえたら」と呼びかけた。
NPO団体 グリーンバード 下関チーム代表の竹本さん
JRC(青少年赤十字)の活動として地域の清掃に携わっている高校生たちもステージに立った。月に数回、グループで手分けして町を綺麗にしているという。メンバーは「地元の人から感謝の声をかけてもらえるときが嬉しい」「ほかの学校も巻き込んで活動を大きくしていきたい」「思い立ったが吉日という言葉があります。ゴミ拾いをしてみたい、と思ったときに勇気を出して行動してみてください」などと話していた。
高校生たちも清掃活動を行っている
近藤謙太郎 こんどうけんたろう 1977年生まれ、早稲田大学卒業。出版社勤務を経て、フリーランスとして独立。通信業界やデジタル業界を中心に活動しており、最近はスポーツ分野やヘルスケア分野にも出没するように。日本各地、遠方の取材も大好き。趣味はカメラ、旅行、楽器の演奏など。動画の撮影と編集も楽しくなってきた。 この著者の記事一覧はこちら