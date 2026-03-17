3月17日（火）の「相席食堂」では、さまざまなメディアで活躍するマルチタレントのハリー杉山が相席旅！

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群馬県利根郡みなかみ町のスキーリゾートに現れたハリー。イギリス人の父と日本人の母を持ち、父方の先祖はイングランド王という高貴なルーツを持つ。

オープニングから英語をふんだんに交えた軽いノリのトークでハイテンション！ 英語を多用するハリーのノリに千鳥が次々とツッコミまくる！ 犬ゾリ体験では、雪の中を爆走する犬ゾリに大興奮し、大絶叫！ さらに、ディスクを使った「ディスクドッグ」と呼ばれるドッグスポーツの世界チャンピオンがスゴ技を披露し、ハリーも挑戦するが…！？

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生揚げ豆腐が食べられるお豆腐屋さんを訪ねると、お豆腐料理のメニューを見ただけでテンション爆上がり！ オーバーリアクションな食レポには、相席してくれた男の子も苦笑いで…。

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温泉でもハイテンションは相変わらずで、雪景色の露天風呂で肉体自慢！ 温泉でリフレッシュした後は、クラフトビール店で常連さんたちと相席を楽しむ。ビールの審査会で世界的な賞を受賞したビールを味わうと、ハリーのトークが進化を遂げる！ それまでハリーに厳しく突っ込んでいた千鳥も感心する、ハリーのたどり着いた新たなる領域とは…！？

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この日は他にも、ソムリエの田崎真也が神奈川県南足柄市へ。レギュラー番組のようなテンションで当たり前に現れた田崎に「当たり前じゃねーからな！」とノブが突っ込んで以降、当たり前じゃない展開が続出する！

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。17日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。