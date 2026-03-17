昨年１２月に７８歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんのお別れの会が１６日、東京都内のホテルで開かれた。ライバルだった青木功（８３）、石川遼（３４）ら関係者約１０００人が参列。野球界からも多くの関係者が訪れた。ソフトバンクの王貞治会長、巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏が取材に応じ、故人をしのんだ。

尾崎さんは徳島・海南高（現海部高）の野球部のエースとして、６４年のセンバツ優勝投手に輝き、西鉄（現西武）に入団。その後、ゴルフ道を突き進むこととなった。

王会長は「いろんな意味で型破りな人だった」と振り返り、「甲子園で優勝したときから、将来われわれの世界に入ってくると思った。残念ながらゴルフの方へ行ったが、逆に言うと、まさかゴルフでこんなにすごい選手になるとは思わなかった。そういう点ではものすごくがんばったんじゃないか」と語った。原氏は「非常にファイティングスピリットがあった。われわれの憧れであり、ヒーローだった」と回顧した。山本浩二氏、田淵幸一氏らも参列し、献花を手向けた。

◆木戸 愛（女子ゴルフ）「ジャンボさんには感謝の気持ちと『これからも強い気持ちで頑張ります』と伝えた。良いご報告ができるように頑張ります」

◆松山千春（歌手）「男子プロゴルフ界の歴史を変えるような男だった。プライベートな部分でヤツとはいろいろ付き合いがあった。カラオケもよく行った。最高のプロゴルファーだった」