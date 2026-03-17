鈴木亮平主演劇場版「TOKYO MER」第3弾、赤楚衛二・桜田ひより・岩瀬洋志ら追加キャスト解禁 公開日は8月21日に決定
【モデルプレス＝2026/03/17】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」の公開日が8月21日に決定。あわせて、追加キャストとティザービジュアル・予告映像も公開された。
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【TOKYO MER】看護師長であり、喜多見（鈴木）の右腕としてチームを牽引してきた蔵前夏梅役・菜々緒の続投が決定。前作では喜多見と共に【南海MER】に出向していたが、今作では【TOKYO MER】に復帰。どんな時も冷静で、「命を助ける」という熱い意志を持つ頼れる存在。今作について菜々緒は「劇場版『TOKYO MER』が、ついに第3弾を迎えます。これまで長い時間を共に闘ってきた戦友であり共演者、制作スタッフ、そして応援してくださっているMERファンの皆様のおかげで、ここまで歩んでくることができました。夏梅さんは今回もしっかりと現場を支えながら奮闘しています」と、3作目公開への感謝の気持ちと共に、自身が演じる役についてコメントを寄せた。
また、5人の新たなメンバーがTOKYO MERに加入。理知的に見えながら、現場では「仲間を危険にさらすわけにはいかない」と、危険を顧みずたった1人で窮地に飛び込んでいく。世界中の紛争地域で医療活動に従事し、数々の修羅場を乗り越えた経験があるからこそ、メンバーの安全を最優先し、リスクを1人で背負う傾向にある。どこか昔の喜多見を彷彿とさせるセカンドドクター・扇陽（おうぎ・はる）役に赤楚衛二が登場する。
ファーストチームの過去事例報告書を読み漁るほど【TOKYO MER】に憧れを持ち、命を救うことへの情熱は人一倍あるが、経験不足は否めず、現場では緊張を隠し切れない研修医・春日亜里沙（かすが・ありさ）役に桜田ひより。ERカー「T01」を愛し、どんな現場にも臨機応変に対応できるよう、常に最高の状態に整備。そしてここぞという場面での度胸はチーム１と言われる機関士・芝和巳（しば・かずみ）には津田健次郎が出演する。
さらに、陽気な性格ながら細やかな気配りを欠かさない、ムードメーカー。夫・喜多見のだらしなさにイラ立つ妻・千晶（仲）をなだめるなど、チームの潤滑油的存在の麻酔科医・池尻久仁子（いけじり・くにこ）役にファーストサマーウイカ。最年少ながら、池尻とともにチームの雰囲気を和ませる存在感があるが、過酷な現場では一転して冷静かつ迅速な対応が光る看護師・滝野川宗（たきのがわ・そう）役に岩瀬洋志が出演。新キャスト解禁2日前から、公式SNSにて新キャストによる“匂わせ”動画が公開されており「新たに加わるメンバーは一体誰なのか？」とSNS上で様々な推測が飛び交ったが、ついに、その全貌が発表の時を迎えた。
【新生TOKYO MER】をセカンドドクターとして引っ張る、扇を演じる赤楚からは「沢山の方から愛されているMER シリーズに参加させて頂く事はとても嬉しく、そして身が引き締まる思いでした。現場は松木監督と亮平さんを中心にとても熱いチームで、医療に対しても真摯に突き詰めるストイックさがあり、日々刺激的でした。MER チームとの関係性の変化やものすごいスケールの救出劇を是非楽しみにしてくださいませ」と、本作に出演するにあたって熱い意気込みと作品への期待の籠るコメントが到着した。
「東京壊滅―」という衝撃的なコピー。【新TOKYO MER】メンバーをはじめとするキャストたちの緊迫した表情。そして、背景には炎と煙につつまれ危機に瀕した首都。壮大なスケールを感じさせるティザービジュアルが解禁となった。喜多見は、そして、全ての命を救うという使命を与えられた彼らは、この危機にどう抗うのか。さらに、全国に展開したMERの各車両もお披露目となった。前作で「MERが日本各地に設立された」と発表されながら、これまでベールに包まれていた車両デザイン。【TOKYO MER】の“T01”、【YOKOHAMA MER】の“Y01”、【南海MER】の“NK１”に加え、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡に配備された色とりどりのERカーが一堂に会した様は圧巻。さらに、一台一台に独自のエンブレムも刻まれている。どんな活躍を見せてくれるのか。
あわせて、首都直下地震という未曽有の大災害を描く衝撃的な最新予告も解禁。都内全域で、大規模医療事案が次々と発生。かつて経験したことのない前代未聞の窮地に、険しい表情を隠し切れない喜多見。燃え盛るトンネル、次々に報告される建物の崩落や爆発事故、そして増え続ける負傷者。絶望的な状況の中でも、これまでMERが積み上げてきた「死者を一人も出さない」という使命を受け継ぐため、ボロボロになりながら奮闘するMERの新たなメンバー達。ドラマ・映画とシリーズを通して、「待っているだけじゃ救えない命があります」「島にいる人々はだれ一人諦めていない！」「目の前に命がある限り諦めちゃダメです」と、観る者の心を熱くするセリフと物語で多くのファンを魅了し続けてきた本シリーズ。喜多見率いる【新生TOKYO MER】は、この史上最悪の状況で、全ての命を救うことが出来るのか。
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目が全国で上映され、今回は映画化3作目となる。（modelpress編集部）
沢山の方から愛されているMER シリーズに参加させて頂く事はとても嬉しく、そして身が引き締まる思いでした。現場は松木監督と亮平さんを中心にとても熱いチームで、医療に対しても真摯に突き詰めるストイックさがあり、日々刺激的でした。僕の役は喜多見先生と同じく戦地出身の医者で、腕は確かですが仲間を失いたくない想いで一人で突っ走ってしまうキャラクターです。MER チームとの関係性の変化やものすごいスケールの救出劇を是非楽しみにしてくださいませ。
今までMERをファンとして楽しんでいたので、まさか自分がMERの世界に入れるなんて…。驚きと緊張が一気に押し寄せてきました。撮影中も「あ！ここドラマで見たことある…！」「自分がMERの衣装に袖を通す日が来るなんて…！」と終始ワクワクしていました。頼もしいキャストの皆さん、そして今までキャスト陣と過酷な撮影を共にしてきたスタッフの皆さんが、とても温かく迎え入れてくださったので、のびのびと演じることができました。最初から最後まで目が離せない展開に呼吸を忘れてしまうほど引き込まれ、MERでしか味わえない感動が今回も待っています。私が演じる春日も研修医として必死に食らいついているので、是非楽しみにしていてください。
TOKYO MERのメンバーとして参加出来る事をとても嬉しく思いました。撮影は他の作品よりも大変だという話も聞いていたのですが、準備段階、そして現場に入って納得。これは面白い。監督、プロデューサーの皆さん、鈴木亮平さん始め共演の皆さんの熱量が圧倒的に高い。黒岩勉さんの生み出す躍動感ある脚本をベースに、関わる全ての皆さんのリアリティに対する拘りや緊張感が、良い作品を作るエネルギーとしてうねっている。医療部分や事故現場の撮影などはやはり大変だったのですが、拘りを持って芝居に臨める贅沢を味わわせて頂きました。僕が演じさせて頂いた芝、そしてMERメンバーそれぞれのドラマ、クライマックスに向けて疾走する壮大なエンターテイメントを楽しみにしていて下さい。
麻酔科医・池尻久仁子役のファーストサマーウイカです。MERのファンなので、『新TOKYO MER』で麻酔科医役と伺ったときは、「私が新メンバー？え、TOKYOメンバー替わるの！？キャピタル…！？東京で何が起きるの！？」と大慌てでした。シリーズの新たな一員として加わる緊張と喜びが、池尻先生の心境と重なる部分が多く、メンバーも愉快な人ばかりで楽しい日々でした。とはいえ、劇中で起きる事件が過酷であれば、やはり撮影も過酷です。寒さも厳しく連日ハードでしたが、現場には笑顔が絶えず、チームの深い絆と作品を愛するパワーにあふれていて、キャスト・スタッフ陣へのリスペクトが止まりませんでした。長年のファンの皆さまと築かれた信頼を感じながら臨んだ「CAPITAL CRISIS」、ぜひ劇場で見届けてください！
憧れの鈴木亮平さんとの共演ができ夢のようでした。俳優のお仕事を始めてからずっと医療をテーマにした作品に出演したいと思っていましたので、初めての作品がMERでとても嬉しかったです。撮影現場は、緊張感がすごかったです。患者さんを助けるために1秒でも早く動き、生と死のギリギリを生きている感じが衝撃的でした。とても刺激的で感動的な作品になっています。僕が演じる看護師・滝野川宗は、若手で経験も精神的にも未熟ですが、先輩達に負けないよう頑張っていますので、滝野川にも注目していただけると嬉しいです。
劇場版「TOKYO MER」が、ついに第三弾を迎えます。今までにない最大のミッションに、喜多見チーフ、夏梅、そして新しいメンバーが、力を合わせて立ち向かいます。これまで長い時間を共に闘ってきた戦友であり共演者、制作スタッフ、そして応援してくださっているMERファンの皆様のおかげで、ここまで歩んでくることができました。夏梅さんは今回もしっかりと現場を支えながら奮闘しています。さらに、なにやら面白い展開もあるようです。是非、劇場で見届けていただけたら嬉しいです。ご期待ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】イケメン俳優・美人女優ら新キャスト登場「TOKYO MER」大災害を描く衝撃的な最新予告
◆赤楚衛二・桜田ひよりら「TOKYO MER」第3弾出演決定
【TOKYO MER】看護師長であり、喜多見（鈴木）の右腕としてチームを牽引してきた蔵前夏梅役・菜々緒の続投が決定。前作では喜多見と共に【南海MER】に出向していたが、今作では【TOKYO MER】に復帰。どんな時も冷静で、「命を助ける」という熱い意志を持つ頼れる存在。今作について菜々緒は「劇場版『TOKYO MER』が、ついに第3弾を迎えます。これまで長い時間を共に闘ってきた戦友であり共演者、制作スタッフ、そして応援してくださっているMERファンの皆様のおかげで、ここまで歩んでくることができました。夏梅さんは今回もしっかりと現場を支えながら奮闘しています」と、3作目公開への感謝の気持ちと共に、自身が演じる役についてコメントを寄せた。
ファーストチームの過去事例報告書を読み漁るほど【TOKYO MER】に憧れを持ち、命を救うことへの情熱は人一倍あるが、経験不足は否めず、現場では緊張を隠し切れない研修医・春日亜里沙（かすが・ありさ）役に桜田ひより。ERカー「T01」を愛し、どんな現場にも臨機応変に対応できるよう、常に最高の状態に整備。そしてここぞという場面での度胸はチーム１と言われる機関士・芝和巳（しば・かずみ）には津田健次郎が出演する。
さらに、陽気な性格ながら細やかな気配りを欠かさない、ムードメーカー。夫・喜多見のだらしなさにイラ立つ妻・千晶（仲）をなだめるなど、チームの潤滑油的存在の麻酔科医・池尻久仁子（いけじり・くにこ）役にファーストサマーウイカ。最年少ながら、池尻とともにチームの雰囲気を和ませる存在感があるが、過酷な現場では一転して冷静かつ迅速な対応が光る看護師・滝野川宗（たきのがわ・そう）役に岩瀬洋志が出演。新キャスト解禁2日前から、公式SNSにて新キャストによる“匂わせ”動画が公開されており「新たに加わるメンバーは一体誰なのか？」とSNS上で様々な推測が飛び交ったが、ついに、その全貌が発表の時を迎えた。
【新生TOKYO MER】をセカンドドクターとして引っ張る、扇を演じる赤楚からは「沢山の方から愛されているMER シリーズに参加させて頂く事はとても嬉しく、そして身が引き締まる思いでした。現場は松木監督と亮平さんを中心にとても熱いチームで、医療に対しても真摯に突き詰めるストイックさがあり、日々刺激的でした。MER チームとの関係性の変化やものすごいスケールの救出劇を是非楽しみにしてくださいませ」と、本作に出演するにあたって熱い意気込みと作品への期待の籠るコメントが到着した。
◆「TOKYO MER」第3弾、ティザービジュアル解禁
「東京壊滅―」という衝撃的なコピー。【新TOKYO MER】メンバーをはじめとするキャストたちの緊迫した表情。そして、背景には炎と煙につつまれ危機に瀕した首都。壮大なスケールを感じさせるティザービジュアルが解禁となった。喜多見は、そして、全ての命を救うという使命を与えられた彼らは、この危機にどう抗うのか。さらに、全国に展開したMERの各車両もお披露目となった。前作で「MERが日本各地に設立された」と発表されながら、これまでベールに包まれていた車両デザイン。【TOKYO MER】の“T01”、【YOKOHAMA MER】の“Y01”、【南海MER】の“NK１”に加え、札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡に配備された色とりどりのERカーが一堂に会した様は圧巻。さらに、一台一台に独自のエンブレムも刻まれている。どんな活躍を見せてくれるのか。
あわせて、首都直下地震という未曽有の大災害を描く衝撃的な最新予告も解禁。都内全域で、大規模医療事案が次々と発生。かつて経験したことのない前代未聞の窮地に、険しい表情を隠し切れない喜多見。燃え盛るトンネル、次々に報告される建物の崩落や爆発事故、そして増え続ける負傷者。絶望的な状況の中でも、これまでMERが積み上げてきた「死者を一人も出さない」という使命を受け継ぐため、ボロボロになりながら奮闘するMERの新たなメンバー達。ドラマ・映画とシリーズを通して、「待っているだけじゃ救えない命があります」「島にいる人々はだれ一人諦めていない！」「目の前に命がある限り諦めちゃダメです」と、観る者の心を熱くするセリフと物語で多くのファンを魅了し続けてきた本シリーズ。喜多見率いる【新生TOKYO MER】は、この史上最悪の状況で、全ての命を救うことが出来るのか。
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER」
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目が全国で上映され、今回は映画化3作目となる。（modelpress編集部）
◆赤楚衛二コメント全文
沢山の方から愛されているMER シリーズに参加させて頂く事はとても嬉しく、そして身が引き締まる思いでした。現場は松木監督と亮平さんを中心にとても熱いチームで、医療に対しても真摯に突き詰めるストイックさがあり、日々刺激的でした。僕の役は喜多見先生と同じく戦地出身の医者で、腕は確かですが仲間を失いたくない想いで一人で突っ走ってしまうキャラクターです。MER チームとの関係性の変化やものすごいスケールの救出劇を是非楽しみにしてくださいませ。
◆桜田ひよりコメント全文
今までMERをファンとして楽しんでいたので、まさか自分がMERの世界に入れるなんて…。驚きと緊張が一気に押し寄せてきました。撮影中も「あ！ここドラマで見たことある…！」「自分がMERの衣装に袖を通す日が来るなんて…！」と終始ワクワクしていました。頼もしいキャストの皆さん、そして今までキャスト陣と過酷な撮影を共にしてきたスタッフの皆さんが、とても温かく迎え入れてくださったので、のびのびと演じることができました。最初から最後まで目が離せない展開に呼吸を忘れてしまうほど引き込まれ、MERでしか味わえない感動が今回も待っています。私が演じる春日も研修医として必死に食らいついているので、是非楽しみにしていてください。
◆津田健次郎コメント全文
TOKYO MERのメンバーとして参加出来る事をとても嬉しく思いました。撮影は他の作品よりも大変だという話も聞いていたのですが、準備段階、そして現場に入って納得。これは面白い。監督、プロデューサーの皆さん、鈴木亮平さん始め共演の皆さんの熱量が圧倒的に高い。黒岩勉さんの生み出す躍動感ある脚本をベースに、関わる全ての皆さんのリアリティに対する拘りや緊張感が、良い作品を作るエネルギーとしてうねっている。医療部分や事故現場の撮影などはやはり大変だったのですが、拘りを持って芝居に臨める贅沢を味わわせて頂きました。僕が演じさせて頂いた芝、そしてMERメンバーそれぞれのドラマ、クライマックスに向けて疾走する壮大なエンターテイメントを楽しみにしていて下さい。
◆ファーストサマーウイカコメント全文
麻酔科医・池尻久仁子役のファーストサマーウイカです。MERのファンなので、『新TOKYO MER』で麻酔科医役と伺ったときは、「私が新メンバー？え、TOKYOメンバー替わるの！？キャピタル…！？東京で何が起きるの！？」と大慌てでした。シリーズの新たな一員として加わる緊張と喜びが、池尻先生の心境と重なる部分が多く、メンバーも愉快な人ばかりで楽しい日々でした。とはいえ、劇中で起きる事件が過酷であれば、やはり撮影も過酷です。寒さも厳しく連日ハードでしたが、現場には笑顔が絶えず、チームの深い絆と作品を愛するパワーにあふれていて、キャスト・スタッフ陣へのリスペクトが止まりませんでした。長年のファンの皆さまと築かれた信頼を感じながら臨んだ「CAPITAL CRISIS」、ぜひ劇場で見届けてください！
◆岩瀬洋志コメント全文
憧れの鈴木亮平さんとの共演ができ夢のようでした。俳優のお仕事を始めてからずっと医療をテーマにした作品に出演したいと思っていましたので、初めての作品がMERでとても嬉しかったです。撮影現場は、緊張感がすごかったです。患者さんを助けるために1秒でも早く動き、生と死のギリギリを生きている感じが衝撃的でした。とても刺激的で感動的な作品になっています。僕が演じる看護師・滝野川宗は、若手で経験も精神的にも未熟ですが、先輩達に負けないよう頑張っていますので、滝野川にも注目していただけると嬉しいです。
◆菜々緒コメント全文
劇場版「TOKYO MER」が、ついに第三弾を迎えます。今までにない最大のミッションに、喜多見チーフ、夏梅、そして新しいメンバーが、力を合わせて立ち向かいます。これまで長い時間を共に闘ってきた戦友であり共演者、制作スタッフ、そして応援してくださっているMERファンの皆様のおかげで、ここまで歩んでくることができました。夏梅さんは今回もしっかりと現場を支えながら奮闘しています。さらに、なにやら面白い展開もあるようです。是非、劇場で見届けていただけたら嬉しいです。ご期待ください。
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