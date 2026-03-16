

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した高橋かの





ABEMAの人気リアリティショー『ラブパワーキングダム2』に出演中。清楚でキュートなキャラクターで人気を集める高橋かのちゃんが、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』でギャップあふれるオトナセクシーグラビアに挑戦。

【写真】高橋かのオトナセクシーグラビア

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【男子必見！ 驚愕の爆モテエピソード】

――恋愛強者の男女が「モテNo.1」を競い合う話題の恋愛リアリティ番組『ラブパワーキングダム2』に出演中です。反響は？

高橋 毎週の放送終了後、たくさんメッセージをいただいています。意外なのは、女性からのDMが増えたこと。メイクやスキンケアの質問が多いのですが、番組ではあざとく振る舞う場面も多いので、新たに女性から応援してもらえるようになるとは想像もしていませんでした。素直にうれしいです。

――番組を見ていると、愛嬌があってかわいいのに簡単には落ちない芯の強さもあって。女性として憧れる気持ちはスゴくわかります。

高橋 ありがとうございます。高校生の頃に出演した『今日、好きになりました。』のイメージを持たれている方が『ラブキン』の私を見るとビックリすると思います。当時はウブでピュアなふわふわ系女子って感じだったので（笑）。

まぁ、私も今年で25歳ですからね。いろんな恋愛も経験してきましたし、成長した姿を見てもらいたいです。

――すっかり「恋リア」のイメージが定着してきましたね。

高橋 実は私、自分が出るまで『今日好き』を知らなかったんですよ。事前に予習はしたものの、「仕事で韓国に行けるなんてラッキー」くらいの気持ちで出演したら、1ヵ月のうちにSNSのフォロワーさんが15万人も増えるほどの大反響があって。人生が180度変わった瞬間でした。

――それはスゴい！

高橋 今回の『ラブキン』も、久々にお会いした方からオーディションを勧められて出演が決まったんです。4歳から芸能活動を続けていますが、「恋リア」でチャンスをつかむなんて思ってもいませんでした。自分で言うのもなんですが、かなりの強運の持ち主だと思います。

――芸能活動に関していえば、くすぶっていた時期も長かったと思います。その時代も含めて、自分は強運だと感じますか？

高橋 そうですね。芸能活動で芽が出なかった時期も私自身の人生は充実していたので、不運だと思ったことは一度もありません。やめようと思ったこともあるけど、行き詰まったタイミングで大きなお仕事が決まるんです。それが続いて今があるので、やっぱり運が強いとしか思えないです（笑）。

――強運の秘訣はなんでしょう。

高橋 前世でスゴくいい行ないをしたのかも、というのは冗談で（笑）。人との関係を大切にしているのは大きいのかなと思います。あと、割となんでも受け入れてしまう性格なのが結果的にチャンスにつながっている気もしますね。

――なんでもというと？

高橋 ひとつ例を挙げると、イベント会場でビラ配りの手伝いをしたことがあります。周りからは「さすがに断ってもいいんだよ？」と言われましたが、信頼できる方からの誘いだったので、つい受けちゃいました（笑）。

よっぽどイヤなお相手じゃなければ、告白もOKしてしまいますね。自分から好きになることはほとんどないけど、それなりに恋愛はしているほうだと思うので。

――さらっと爆モテ自慢!?

高橋 アハハ、すみません。強運エピソードでいうと、私とお付き合いした途端、お相手の仕事の調子が良くなる傾向があって。不思議なことに友達や家族には影響がないんです。もしかしたら私、男性に強運を分け与える性質があるのかもしれません（笑）。

――またそんなモテそうなことを......！ 今回のグラビアを見ても思ったのですが、なんだかオトナの色気が爆発していません？

高橋 私も自分で見て「こんなセクシーな表情ができるんだ」と思いました。プライベートでもオトナの女性を目指してイメチェン中だったので、こっち路線も意外とイケるじゃんって。『ラブキン』も勢いがありますし、今年は新たな自分に出会える予感がします。

スタイリング／鈴木麻由 ヘア＆メイク／YOSHi.T

●高橋かの

2001年8月25日生まれ 北海道出身

身長160cm B84 W63.5 H88

○現在放送中の恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』（ABEMA）に出演し、話題に。バラエティ番組やグラビア雑誌を中心に活動の幅を広げている。

公式X【@kano2001825】

公式Instagram【@kano0825】



高橋かのデジタル写真集『強烈ビジュアル』 撮影／アンディ・チャオ 価格／1100円（税込）





取材・文／とり 撮影／アンディ・チャオ