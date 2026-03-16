「ガチでやめて」人気俳優、コスプレ投稿に賛否。「いい加減にして」「非公式のルールを守る理由ない」
俳優の鮎川太陽さんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレを投稿したところ「いい加減にして」や「非公式のルールを守る理由ない」など、賛否両論が寄せられています。
【写真】鮎川太陽のコスプレ投稿に賛否
この投稿には「垢分けしろよ」「2回目ですよね？」「いい加減にして」「ガチでやめてほしい」などの批判が。その一方で「なんでこんな叩かれてんの？」「非公式のルールを守る理由ない」「他人が強要することじゃない」「見たくなかったらブロックすれば済む話なのに」といった擁護の声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】鮎川太陽のコスプレ投稿に賛否
「垢分けしろよ」「他人が強要することじゃない」鮎川さんは「コスプレ / Cosplay」とつづり、3枚の写真を投稿。虹と時計の絵文字、そして「葛葉/ Kuzuha」とあるように、にじさんじのVTuber・葛葉さんのコスプレをした姿です。X上では、葛葉さんの実名を記載してのコスプレ投稿に賛否両論が上がっています。
過去投稿にも「せめて伏字しな？」の声2月18日にも葛葉さんのコスプレ姿を、実名を記載して投稿していた鮎川さん。この時も「せめて伏字しな？」「俳優垢ですんなって言ってんの」といった批判が寄せられていました。今後の動向にも注目が集まります。
(文:堀井 ユウ)