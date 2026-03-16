「第98回アカデミー賞」授賞式が3月15日（日本時間16日）、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された。



【写真】オスカー像のトロフィーを手に喜ぶマイケル・B・ジョーダン

NHK BSでは授賞式を生中継。スタジオゲストとして出演していたタレントのパックンことパトリック・ハーランがデーブ・スペクターに“感謝”する一幕があった。



「罪人たち」で主演男優賞を獲得したマイケル・B・ジョーダンのスピーチを取り上げた場面。アフリカ系であるジョーダンは「わたしは先輩たちのおかげでここにいます。シドニー・ポワチエ、デンゼル・ワシントン、ハル・ベリー、ジェイミー・フォックス、フォレスト・ウィテカー、ウィル・スミス。彼らとともに、先祖たちとともにここに立てるということをみなさんに感謝します」とアフリカ系の俳優たちの名前を挙げて感謝した。



パックンはこのスピーチを受けて「ぼくもデーブ・スペクターさんに感謝してます」とニヤリ。「道を切り開いてくれた先人たち」とデーブが“日本で活躍する外国人タレント”の枠を獲得してくれたと、いじりをまじえて敬意を示していた。



同じくスタジオゲストとして出演していた俳優・佐々木蔵之介は「違うと思うけど…」と苦笑いできちんとツッコんでいた。



今年のアカデミー賞では、ポール・トーマス・アンダーソン監督の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞、監督賞、助演男優賞など最多6部門を受賞。歴代最多16部門にノミネートされたライアン・クーグラー監督作「罪人たち」は、マイケル・B・ジョーダンの主演男優賞を含む4部門を受賞した。日本からメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされていた李相日監督作「国宝」は受賞を逃した。



（よろず～ニュース編集部）